В Польше впервые начали расследовать уничтожение могилы красноармейцев

Польская прокуратура начала расследование громкого дела — разрушение братской могилы советских танкистов в городе Тшчанка.

Накануне командиру мемориального общества «Курск» Ежи Тыцу пришло соответствующее письмо из прокуратуры.

«Письмо с уведомлением о начале расследования по факту превышения полномочий должностных лиц, ответственных за уничтожение братской могилы советских солдат в Тшчанке. Расследование начали по постановлению районного суда Тшчанки от 2 марта 2020 года», — уточнил Тыц.

ИА Newstes не раз сообщало об истории с разрушением братской могилы красноармейцев в Тшчанке. Напомним, в 2017 году по распоряжению мэра Тшчанки Кшиштофа Чарнецкого был стёрт с лица земли мавзолей на братской могиле, в которой покоится прах 56 советских танкистов, освобождавших Тшчанку от гитлеровцев (до 1945 года это был германский город Шёнланке). В польский суд подали потомки двух красноармейцев, интересы которых на суде представляет командир мемориального содружества «Курск» Ежи Тыц.

Общественники обратились в суд, мотивируя, что налицо совершено сознательное надругательство над местом погребения умерших (ст. 262 § 1 Уголовного Кодекса Республики Польша). Преступление наказывается лишением свободы до 2 лет. Суд на первом же заседании встал на сторону исторической правды, обязав прокуратуру начать расследование по всем изложенным истцами фактам.