Показать меню
Актуально
#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта Остара — кельтское весеннее равноденствие Остара — кельтское весеннее равноденствие На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет "Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной "Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям «Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять «Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем ДНР закрыла границу для граждан России без регистрации ДНР закрыла границу для граждан России без регистрации Студия на дому и айфон вместо камеры: как телеведущие Студия на дому и айфон вместо камеры: как телеведущие продолжают делать шоу во время пандемии коронавируса Россия во II квартале может поставить в Белоруссию 6 млн Россия во II квартале может поставить в Белоруссию 6 млн тонн нефти Ростовские предприятия готовы обеспечить продуктами Ростовские предприятия готовы обеспечить продуктами соседние регионы На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный «Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве «Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве «Президент военного времени» назвал медпрепарат против «Президент военного времени» назвал медпрепарат против коронавируса Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими бомбами"
Новости » Экономика » В России может возникнуть дефицит ноутбуков — СМИ

В России может возникнуть дефицит ноутбуков — СМИ

В России может возникнуть дефицит ноутбуков — СМИ

С прилавков российских магазинов могут исчезнуть ноутбуки. Спрос на них, возможно, связан с тем, что многие граждане перешли на удалённую работу, а в КНР производство этой техники ещё восстановлено не полностью.

По последним данным, с 2 по 8 марта продажи ноутбуков в РФ возросли на 10%, а с 9 по 15 мая на 27%.

Кроме этого, продажи компьютерной техники увеличились на фоне резкого скачка американской и европейской валют — доллара и евро. Поэтому россияне стали интенсивнее покупать технику, пока не изменились цены. Больше всего выросли продажи ноутбуков ценой выше 40 тыс. руб.

Руководители компаний, реализующих такую технику, рассказывают, что рынок, который готовился к сезонному спаду продукции, оказался не готов к такому ажиотажу.

По словам, руководителя направления корпоративной мобильности системного интегратора „Softline“ Дмитрия Шалеева, в связи с возникшим спросом из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти.

Ольга Доровская, глава департамента персональных систем компании „OCS Distribution“ рассказала, что на складах сейчас пока еще есть товар, но он может не устроить конкретного заказчика.

РБК сообщает, один из источников среди дистрибьюторов отметил, что дефицит ноутбуков во многом будет зависеть от тех мер, которые введут российские власти. Чем жёстче будет карантин, тем сильнее будет ощущаться дефицит товара. Он считает, что в ближайшие 1,5 месяца ждать улучшения ситуации не стоит.


Материалы по теме:

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
Продажи ноутбуков по всему миру резко выросли
Apple сняла с продажи MacBook Air
В IV квартале глобальный рынок ноутбуков может вырасти
Добавлено: 20 мар 2020 в 09:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

19 мар 22:21Шоу-бизнес
Герой из сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр" поможет остановить эпидемию вируса COVID-19: его именем назван челлендж, запущенный Иваном Ургантом и подхваченный многими российскими далее..
Остара — кельтское весеннее равноденствие

Остара — кельтское весеннее равноденствие

19 мар 13:35Новости на сегодня
Остара — древний праздник кельтов, который отмечается в день весеннего равноденствия. Этот праздник до сих пор справляют многие люди по всему миру, в том числе и в России. Он далее..
На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной

На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной

19 мар 17:07Украина
В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, контактировавшую с жительницей Радомышля, которая недавно умерла. «8 марта они были в далее..
ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет

ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет

19 мар 20:42Главные новости
Источник: https://onf.ru Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за далее..
"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям

"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям

19 мар 19:00Украина
Медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская обвинила руководство страны в том, что медиков бросили, сделав из них «смертников-камикадзе» и далее..
«Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем

«Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем

20 мар 01:42Шоу-бизнес
Певица замужем за итальянским фотографом Стефанно Тиоццо. Супруги живут на две страны. Из-за коронавируса супруг Сати Казановой оказался буквально запертым в Италии. Теперь им далее..



Лента новостей
Мойки «BLANCO» в онлайн магазине «Moyki-BT»

Врач Елена Чернышева предупредила об опасности хранения „стратегического запаса“ круп на дому

Абрамченко рассказала о ситуации с импортом продуктов

Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач

«Евровидение» официально отменили

Сын Елены Яковлевой расстался с девушкой

В Китае более трех миллиардов раз посмотрели "Малышариков"

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

Ивлеева подержала во рту бычий пенис

"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву

Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с лайнера

Родительская суббота третьей седмицы Великого поста 21 марта 2020 года

Только 23 региона оказались готовы исполнить поручение Путина о еде школьников

Врач рассказал о превосходящих по опасности коронавирус инфекциях

Россияне рассказали, как у них на работе борются с коронавирусом

«Жэньминь жибао»: На фоне пандемии США ведут себя недостойно и аморально

Власти США выплатят каждому гражданину по $1000

Бывший футболист сборной Украины назвал коронавирус «фейком»

Стеснение пропало: Дарья Мороз и ее интимные места в финале «Содержанок»

Королева Елизавета II прокомментировала пандемию коронавируса: "Я уверена, мы справимся"

Актриса заявила о неизбежности смерти от коронавируса и стала объектом ненависти

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Последние новости
Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"