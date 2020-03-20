В России может возникнуть дефицит ноутбуков — СМИ

С прилавков российских магазинов могут исчезнуть ноутбуки. Спрос на них, возможно, связан с тем, что многие граждане перешли на удалённую работу, а в КНР производство этой техники ещё восстановлено не полностью.

По последним данным, с 2 по 8 марта продажи ноутбуков в РФ возросли на 10%, а с 9 по 15 мая на 27%.

Кроме этого, продажи компьютерной техники увеличились на фоне резкого скачка американской и европейской валют — доллара и евро. Поэтому россияне стали интенсивнее покупать технику, пока не изменились цены. Больше всего выросли продажи ноутбуков ценой выше 40 тыс. руб.

Руководители компаний, реализующих такую технику, рассказывают, что рынок, который готовился к сезонному спаду продукции, оказался не готов к такому ажиотажу.

По словам, руководителя направления корпоративной мобильности системного интегратора „Softline“ Дмитрия Шалеева, в связи с возникшим спросом из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти.

Ольга Доровская, глава департамента персональных систем компании „OCS Distribution“ рассказала, что на складах сейчас пока еще есть товар, но он может не устроить конкретного заказчика.

РБК сообщает, один из источников среди дистрибьюторов отметил, что дефицит ноутбуков во многом будет зависеть от тех мер, которые введут российские власти. Чем жёстче будет карантин, тем сильнее будет ощущаться дефицит товара. Он считает, что в ближайшие 1,5 месяца ждать улучшения ситуации не стоит.