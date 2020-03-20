В России станут контролировать расход бензина каждым автомобилем

С 31 марта 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологичности транспортных средств. Практическая реализация этого будет выражаться в так называемой «этикетке энергоэффективности» с информацией о расходе топлива на 100 км хода и выбросе углекислого газа.

Данный стандарт содержится в ГОСТ Р 58 554−2019 «Автомобильные транспортные средства. Показатели энергоэффективности и экологии. Способы информирования потребителей». Как сказано в документе, ГОСТ распространяется на «транспортные средства категорий M1 и N1, оборудованные двигателем внутреннего сгорания или гибридным силовым приводом с таким двигателем, либо оборудованные электрическим силовым приводом». Иными словами, правила касаются легковых и грузовых машин массой не более 3,5 тонн и электромобилей.

Следует отметить, в тексте ГОСТа оговаривается, что «этикетка энергоэффективности» должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к автомобилю при его продаже и демонстрации.

Однако, как пояснил в интервью ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов, пока новый ГОСТ будет применяться на добровольной основе. На те машины, которые уже используются, получать новый документ не потребуется.

«Это не выдача каких-то отдельных табличек, информация должна указываться производителем на самом автомобиле. Не все, наверное, будут готовы сразу с момента введения стандарта это обеспечить на новых автомобилях, есть и определенный цикл производства машин», — предупредил Абрамов.