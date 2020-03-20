В Ростовской области зафиксирован рост спроса на аренду загородной недвижимости

В Ростовской области наблюдается повышение интереса к загородной недвижимости. По данным экспертов "Авито Недвижимость", спрос на долгосрочную аренду загородных домов вырос на 25%.

Ростовская область стала четвертым регионом России, где наблюдается подобный рост интереса к домам, расположенным за чертой города. Ранее такая недвижимость пользовалась популярностью в Краснодарском крае, Подмосковье и Крыму.

Как отметили в "Авито Недвижимость", прежде всего арендаторов интересуют элитные коттеджи, пишут "Новости Ростова-но-Дону".

Такое явление сложно связать с сезонной активностью - в прошлом году подобного не наблюдалось. Скорее всего, интерес к загородной недвижимости вызван эпидемией коронавируса. Во-первых, люди стремятся переждать вспышку в более безлюдном месте. Во-вторых, не имея возможности вылететь на отдых за границу, россияне ищут места, где провести отпуск.