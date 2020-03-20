В Севастополе женщине не понравился ребенок на детской площадке. Она залила его перцовым баллончиком

В Севастополе местная жительница выгнала ребенка с собакой с детской площадки, залив их перцовым газом. Родители мальчика обратились в полицию.

Инцидент попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что участница конфликта подходит к мальчику и пытается вытолкать его с детской площадки. Когда ей это не удается, она берет за ошейник его собаку (мопса) и пытается вынести ее, после чего начинается потасовка – мальчик, пытаясь защитить собаку, толкнул женщину и несколько раз ударил ее. В это время свидетель конфликта подошла к ребенку и залила его газом. Он схватился за лицо и его быстро вытолкали.

В группе "Черный список. Севастополь" появился текст, похожий на версию родителей мальчика – они написали, что ребенка выгнали, поскольку он был из другого двора.

"События на видео происходят во дворе дома № 5. Эти особы возомнили себя хозяевами жизни. Напали на ребёнка и запшикали его перцовым баллончиком! Якобы его маленькая собака им мешает и он не из их двора".

В полиции квалифицировали произошедшее, как "противоправные действия в отношения несовершеннолетнего". Проводится проверка.