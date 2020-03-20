В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

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Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, администрация США собирается призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти. Как рассказали источники, для этого Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами, в том числе на уровне Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома.

Кроме того, как указывают источники, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении антироссийских санкций. Однако пока не уточняется, на что именно будут направлены ограничительные меры и какие действия со стороны Москвы могут их спровоцировать.

19 марта Трамп заявил, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, развязанную Россией и Саудовской Аравией в борьбе за рынок. «У нас большая власть над ситуацией, мы пытаемся найти что-то вроде золотой середины», — рассказал американский президент, комментируя возможность влияния на мировой рынок нефти.

Ранее группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран. Как считают некоторые американские законодатели, ценовая война, развязанная двумя странами, нацелена в первую очередь на американские компании, добывающие сланцевую нефть.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по добыче нефти. ОПЕК предлагала дополнительно сократить ее на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года в ответ на снижение спроса из-за эпидемии коронавируса. Россия была согласна на продление сделки только на прежних условиях.

В результате цены на нефть снизились практически вдвое. Обвал на нефтяном рынке вместе с угрозой коронавируса обрушил американские фондовые рынки на 30 процентов, что стало рекордным обвалом с 80-х.