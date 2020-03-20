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Новости » Главные новости » Ведущая Первого канала испытала стыд за бывшего мужа

Ведущая Первого канала испытала стыд за бывшего мужа

Ведущая Первого канала испытала стыд за бывшего мужаЮлия БарановскаяФото: @baranovskaya_tv

Ведущая Первого канала Юлия Барановская ответила на решение бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина, обратиться к ней с иском, чтобы снизить сумму алиментов на их совместных детей. В комментарии Peopletalk она рассказала, что испытала стыд за спортсмена.

«Если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет», — отметила Барановская. Ведущая шутливо заметила, что подачей иска Аршавин «решил попробовать себя в информационной битве» с новостями о коронавирусе.

Ранее сообщалось, что 38-летний бывший игрок «Зенита» обратился в суд для того, чтобы уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Заседание суда назначено на 23 марта. По неофициальной информации, футболист выплачивает бывшей супруге по 300 тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка.

Аршавин и Барановская расстались семь лет назад. Они прожили вместе девять лет без официального заключения брака. У пары родились трое детей: сыновья Артем (2005 года), Арсений (2012) и дочь Яна (2008).

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России, известен по выступлениям за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Барановская сначала участвовала в телешоу, посвященным разводу со спортсменом, а со временем стала работать ведущей на Первом канале. В паре с Александром Гордоном она ведет передачу «Мужское / Женское».


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Добавлено: 20 мар 2020 в 02:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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