Венцеслав Венгржановский женился: онлайн-репортаж

Экс-участник «ДОМа-2» и его возлюбленная Дарья сегодня расписались в Таганском загсе Москвы. Свидетелями стали Роман Спектр и продюсер Диана Бичарова.

Около месяца назад девушка получила предложение от бойфренда, и вот сегодня они сказали друг другу заветное «да». Не стала преградой на пути к женитьбе даже пандемия коронавируса, из-за которой многие знаменитости отменили свои планы. В разгар карантина Венцеслав и Дарья появились в Таганском загсе — под руку и абсолютно счастливые.

Свадебный наряд невесты обошелся всего в 50 тысяч рублей, а в от жених, судя по всему, решил не тратиться на дорогой смокинг. Для росписи Дарья выбрала платье с кружевным полупрозрачным лифом и юбкой с воланами, Венцеслав — черные брюки, лакированные ботинки и китайскую рубаху.

Приготовления для будущей миссис Венгржановской начались в шесть утра вместе со стилистом Ильей Малыхиным. «Не могу сказать, что волнуюсь, мне нравится это чувство предвкушения! Просто понимаю, что сегодня — очень важный день, — поделилась со «СтарХитом» Даша.

Сразу же после объявления о помолвке пара начала составлять список гостей. Сегодня среди приглашенных можно было увидеть продюсера и организатора свадьбы Диану Бичарову, экс-участника «ДОМа-2» Никиту Турчина, а также родных невесты. Примечательно, что с мамой возлюбленной Венцеслав познакомился лишь вчера, и, как признался сам, они смогли поладить.





«Я очень нервничаю, — поделился с нами жених. — Рад, что это событие — свадьба с Дашей — наконец-то случилось в моей жизни».

Сразу после росписи счастливые молодожены отправились гулять по Москве. Прежде пара планировала устроить фотосессию в музее на Таганке «Бункер-42», расположенный на глубине 65 метров под землей, но из-за эпидемии посещение культурных мест оказалось под запретом. А уже вечером гости соберутся на банкет, который состоится в раменском ресторане «БалконЪ».

Напомним, для Венца этот брак стал вторым. Первая его свадьба случилась девять лет назад — тогда он женился на еще одной звезде реалити Екатерине Токаревой. Как утверждала бывшая супруга, расстались они из-за постоянных ссор.

Фото: архив «СтарХита»