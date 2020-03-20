Вероятность заражения коронавирусной пневмонией зависит от группы крови

Согласно новому исследованию китайских врачей, вероятность заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 различается в зависимости от группы крови человека. По собранным в Китае статистическим данным, обладатели второй группы крови (группа А) чаще заражаются коронавирусом и чаще умирают от болезни.

Исследователи сравнили группу крови у более 2100 подтвержденных больных в Китае и у более 3600 здоровых жителей Ухани. У 37 % обследованных пациентов была группа крови А, тогда как среди здоровых горожан ее имел только 31 %. Наименьшей опасности, если верить исследованию, подвержены люди с первой группой крови (группа 0). Она встречалась среди заболевших реже (25 %), чем у здоровых горожан (33 %). Значительная разница между группами А и 0 наблюдается и среди 206 умерших пациентов, обладателей группы А среди них на 63 % больше.

«Если у вас кровь группы А, вам не нужно паниковать. Это не значит, что вы будете заражены со стопроцентной вероятностью, — говорит один из авторов исследования Гао Индай. — Если вы относитесь к типу 0, это также не означает, что вы абсолютно в безопасности. Вам все равно нужно мыть руки и следовать инструкциям, принятым властями». Авторы работы полагают, что, возможно, обладатели крови группы А нуждаются в особо усиленной личной защите, чтобы снизить вероятность заражения.

Причины различий в количестве зараженных с разными группами крови пока остаются неизвестными.