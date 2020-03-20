Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников

Правительство Эстонии одобрило предложенные меры по поддержке работников и работодателей, чтобы смягчить последствия экономических трудностей, обусловленных ограничениями из-за вспышки коронавируса. Всего на эти цели будет направлено € 250 миллионов, пишет err.ee.

Согласно одобренному Кабмином плану, Касса по безработице возместит работникам 70% средней брутто-зарплаты (за предшествующие 12 месяцев) — но в том случае, если эта сумма не превышает € 1000. Порядок выплаты компенсации подразумевает, что работодатель должен в тот же период доплачивать работнику не менее € 150 брутто, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.

Чтобы иметь право на компенсацию, предприятие должно соответствовать двум из трех условий: сокращение оборота по крайнее мере на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на предприятии должно быть по крайнее мере 30% не занятых работой сотрудников, а зарплаты должны сократиться по крайнее мере на 30% от обычного уровня.

Работодатели могут ходатайствовать через Кассу страхования от безработицы компенсацию на зарплаты за два месяца в любой период с 1 марта по 31 мая, выплаты будут произведены до 30 июня.

Меры по поддержке вступают в силу задним числом с 1 марта. Их стоимость составит € 250 млн евро.

«При необходимости совет Кассы по безработице дополнит меры поддержки или введет новые», — отметил председатель совета Кассы по безработице и министр социальных дел Танель Кийк.

Цель данных мер — избежать сокращений рабочих мест.