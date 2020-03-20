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Новости » Политика » Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников

Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников

Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников

Правительство Эстонии одобрило предложенные меры по поддержке работников и работодателей, чтобы смягчить последствия экономических трудностей, обусловленных ограничениями из-за вспышки коронавируса. Всего на эти цели будет направлено € 250 миллионов, пишет err.ee.

Согласно одобренному Кабмином плану, Касса по безработице возместит работникам 70% средней брутто-зарплаты (за предшествующие 12 месяцев) — но в том случае, если эта сумма не превышает € 1000. Порядок выплаты компенсации подразумевает, что работодатель должен в тот же период доплачивать работнику не менее € 150 брутто, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.

Чтобы иметь право на компенсацию, предприятие должно соответствовать двум из трех условий: сокращение оборота по крайнее мере на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на предприятии должно быть по крайнее мере 30% не занятых работой сотрудников, а зарплаты должны сократиться по крайнее мере на 30% от обычного уровня.

Работодатели могут ходатайствовать через Кассу страхования от безработицы компенсацию на зарплаты за два месяца в любой период с 1 марта по 31 мая, выплаты будут произведены до 30 июня.

Меры по поддержке вступают в силу задним числом с 1 марта. Их стоимость составит € 250 млн евро.

«При необходимости совет Кассы по безработице дополнит меры поддержки или введет новые», — отметил председатель совета Кассы по безработице и министр социальных дел Танель Кийк.

Цель данных мер — избежать сокращений рабочих мест.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 19:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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