Власти США выплатят каждому гражданину по $1000

Глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что каждый американец получит от правительства по $1000. Дополнительно власти сделают выплаты по $500 на ребенка. Таким образом они намерены поддержать население в условиях пандемии.

Речь не идет о единоразовой акции – в случае если кризис не минует спустя три недели, власти Штатов вновь выделят около $500 млрд на единоразовые выплаты. В Белом доме считают это эффективной мерой по поддержке населения и экономики.

Выплата первого транша займет около нескольких недель. Американцы получат от своего правительства чеки, которыми смогут воспользоваться в любом банке. Отдельная поддержка будет оказана малому бизнесу – в частности, чиновники планируют снизить налог на зарплаты. Также все граждане США получают отсрочку по налоговым выплатам на 90 дней.

Как сообщал Ruposters, ранее российские ученые расшифровали геном коронавируса Covid-2019, а также первыми показали его снимок под микроскопом. Полученные сведения планируется использовать для разработки вакцин и противовирусных препаратов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф