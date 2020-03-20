ВОЗ изучает случаи передачи коронавируса от людей без симптомов

Всемирная организации здравоохранения изучает данные о передаче нового коронавируса больными без выраженных симптомов, однако быстрее всего COVID-19 передается воздушно-капельным путем, через чихание и кашель, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"ВОЗ в курсе о возможности передачи COVID-19 от заболевших людей до того, как у них проявились симптомы болезни. Были собраны детальные данные об историях заражений, чтобы лучше понять досимптомную фазу инфицирования и то, каким образом произошла передача вируса в этих нескольких случаях", - сказал он.

По его словам, гораздо чаще новый вирус передается воздушно-капельным путем.

стопкоронавирус.рф

COVID-19 в России и мире представлены на портале