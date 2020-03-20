Врач Елена Чернышева предупредила об опасности хранения „стратегического запаса“ круп на дому

Врач высшей категории, кандидат биологических наук, патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева предупредила россиян об опасности чрезмерного накопления и хранения на дому разных круп.

В связи с пандемией коронавируса люди стали запасаться разными продуктами, в том числе и разнообразными крупами. Чернышева считает, что не стоит делать „стратегический запас“ круп, так как они имеют определённый срок годности, хотя и считаются продуктами с длительным сроком хранения.

Елена Чернышёва добавила, что крупы необходимо хранить правильно — в проветриваемом помещении и в целостной упаковке.

Конечно, крупу можно просеять или прокалить на огне, но лучше от неё избавиться, сказала врач в интервью „Радио Sputnik“.