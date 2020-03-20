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Врач Елена Чернышева предупредила об опасности хранения „стратегического запаса“ круп на дому

Врач Елена Чернышева предупредила об опасности хранения „стратегического запаса“ круп на дому

Врач высшей категории, кандидат биологических наук, патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева предупредила россиян об опасности чрезмерного накопления и хранения на дому разных круп.

В связи с пандемией коронавируса люди стали запасаться разными продуктами, в том числе и разнообразными крупами. Чернышева считает, что не стоит делать „стратегический запас“ круп, так как они имеют определённый срок годности, хотя и считаются продуктами с длительным сроком хранения.

Елена Чернышёва добавила, что крупы необходимо хранить правильно — в проветриваемом помещении и в целостной упаковке.

Конечно, крупу можно просеять или прокалить на огне, но лучше от неё избавиться, сказала врач в интервью „Радио Sputnik“.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 08:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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