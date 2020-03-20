Выживает ли коронавирус при заморозке, рассказал врач-инфекционист

Пандемия нового коронавируса озадачила ученых во всем мире. Поэтому эксперты стараются изучить опасную инфекцию со всех сторон.

Ранее Южный Федеральный писал об исследовании американских ученых, которые установили сроки жизни коронавируса на различных поверхностях и в воздухе.

О том, как COVID19 реагирует на воздействие экстремальных температур: высоких и низких, также пытаются выяснить специалисты.

Заведующий отделом инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби (ОАЭ) доктор Мохамад Мооти сообщил, что коронавирусная инфекция может оставаться жизнеспособной при температуре ниже 0°C до двух лет, сообщает Al Arabiya English.

В подтверждение своих слов, доктор привел пример исследования экспертов. Изучая воздействие низких температур на аналогичные штаммы коронавирусной инфекции, специалисты установили, что они способны выживать даже при температуре ниже – 20°C.

Он отметил, что если новый коронавирус такой же «живучий» как и его предшественники, то он сможет выжить на продуктах, попавших в морозилку, а также и на стенках морозильной камеры.

При этом, доктор Мооти напомнил, что нужно лишь соблюдать элементарные правила гигиены правила гигиены и выдерживать социальную дистанцию. Он также успокоил тех, кто опасается заражения коронавирусом через пищу. В термообработанной пище коронавирус не выживает.

«Регулярное и правильное мытье рук, поможет свести к минимуму риск заразиться коронавирусом с таких поверхностей, как дверные ручки, кнопки лифта или ящики с замороженными продуктами», — утверждает Мохамад Мооти.

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