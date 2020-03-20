За Россией признали особый путь в выходе из кризиса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Аналитики инвестиционной компании Renaissance Capital признали за Россией особый путь в подходе к будущему восстановлению от глобального кризиса. Соответствующие выводы сделаны в обзоре (есть в распоряжении «Ленты.ру»), посвященном способности экономик разных стран преодолеть последствия спада.

Авторы отталкивались от одного фактора — способности правительств разных стран выходить на рынки заимствований. Она в свою очередь зависит от уровня ставок на том или ином национальном рынке: чем он ниже, тем легче занимать средства на затратные стимулирующие и восстановительные меры.

Уровень доходностей в каждой стране авторы определяли по двум показателям: доходности 10-летних государственных облигаций и разнице (спреду) между доходностями 10-летних и трехмесячных бумаг. В группе стран с самыми легкими условиями для заимствований оказались Чехия, Китай и Вьетнам. Немного хуже результаты Литвы, Марокко, Чили, Тайваня, Кореи, Польши, Словении и Хорватии.

Худшие показатели у ЮАР, Нигерии и Египта. Россия оказалась среди стран с низкой способностью к заимствованиям. Однако, отмечают авторы, этот результат стоит рассматривать в отдельности от остальных, поскольку выход на внешний рынок ей не понадобится в течение долгого времени из-за накопленных резервов Фонда национального благосостояния. В нем аккумулируются нефтегазовые сверхдоходы при среднемировых ценах на нефть выше 42 долларов за баррель.

В похожей ситуации находится Казахстан, чьи суверенные резервы превышают 30 процентов ВВП. «Россия, по нашему мнению, не должна пострадать, учитывая накопленные резервы и корректировку рубля», — резюмируют авторы обзора.