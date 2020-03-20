Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Центробанку дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, которые не могут вернуться из других стран на родину из-за карантринных мер в других государствах. Копия письма парламентария в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европы, многие граждане России не могут вернуться на родину.

Как заметил Федоров, часть россиян по возвращении домой может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами за просроченные платежи по потребительским кредитам или ипотеке.

Для того, чтобы решить эту проблему, законодатель предложил ЦБ вместе с банками рассмотреть возможность ввести отсрочку выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Российские дипломаты и консульства начали работу по содействию россиянам.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. По последним данным, в мире зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч человек умерли, более 88 тысяч — излечились.