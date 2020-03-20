Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, как улучшить свою жизнь по всем фронтам.

Складываются благоприятные обстоятельства для кардинальных перемен. Планировали, но сомневались? На этой неделе звезды однозначно советуют приступить к реализации давних планов. Новые начинания обязательно приведут к интересным событиям, которые серьезно повлияют на качество жизни. Кто-то встретит свою судьбу, кто-то — единомышленника, а кто-то найдет свое предназначение.

Женщина-Овен

У представительниц Знака Овен будет весьма насыщенная неделя. И во многом от них зависит, станут мартовские события шагом навстречу счастью или же обернутся мелкой суетой. Астрологи советуют приготовиться к активным действиям, потому что перемены все равно ворвутся в жизнь — и только личные усилия могут направить происходящее в правильное русло.

Женщина-Телец

На этой неделе женщинам-Тельцам придется развивать в себе стойкость и твердость. Боятся этого не стоит: впоследствии эти качества сослужат хорошую службу. Весной 2020 года жизнь научит выходить не только сухими из воды, но и победителями из споров. Вполне возможно, что с понедельника по четверг о себе дадут знать нерешенные дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не избегать их.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам в конце марта удастся преодолеть препятствия и добиться большей свободы. Если тема ограничений и блоков сознания является актуальной, то можно попробовать сделать что-то такое, на что раньше было сложно решиться. Очень важно не взваливать все дела только на себя. Поблизости обязательно будут люди, которые подадут пример и поддержат начинания. Так что время забыть о стеснении, неуместной гордости и прочих препятствиях.

Женщина-Рак

Успешное направление на этой неделе — поиск ответов, решение загадок, расследование случайных событий. По словам астрологов, удастся приоткрыть завесу тайны над событиями и фактами, которые раньше намеренно скрывались. Также это будет удачный период для решительного внесения изменений в режим дня. Звезды сулят неожиданный поворот в жизни, поэтому если вы заждались возможности сделать решительный ход, судьба ее предоставит, главное — следовать законам Вселенной.

Женщина-Лев

На рабочем месте, как и в личной жизни представительницам Льва нужно приготовиться к конкуренции. Если планируется собеседование, нужно быть готовой к тому, что вы окажетесь не единственной претенденткой. Внешний вид, портфолио, самооценка, уверенность в себе — все это должно быть на высоте. Любая импровизация может подвести, так что лучше составить план Б заранее.

Женщина-Дева

Эти семь дней понравятся активным женщинам-Девам, которые любят вращаться в деловой сфере, двигаться и жить насыщенной, полной жизнью. Предложений и возможностей будет хоть отбавляй, но стоит избегать непроверенной информации и сомнительных авантюр. Внимание к мелочам подстрахует и в частной жизни. Однако на укрепление романтических отношений сейчас вряд ли стоит рассчитывать. Скорее это будет лишь шанс не испортить уже имеющиеся чувства.

Женщина-Весы

На этой неделе велик шанс наработать на премию, устроить личную жизнь или же как-то иначе обрести желаемое в этой жизни. Тем Весам, которые давно мечтают реализоваться, выдастся шанс сделать мечту реальностью. Астрологи советуют не бегать за одной-единственной целью. Важно наиболее эффективно проявить себя во всем, рассредоточить силы и внимание на важные цели: так получится достичь успеха гораздо быстрее.

Женщина-Скорпион

Конец марта отлично подойдет для того, чтобы навести порядок в жизни. Не стоит тянуть до апреля или лета, начать лучше уже сейчас. Астрологи советуют помнить и о том, что стараться нужно в первую очередь для себя, а не ради одобрения общественности. Исправлять и менять нужно то, что вы сами считаете недостатком или проблемой. Погоня за идеалами — бессмысленное дело из-за их недостижимости.

Женщина-Стрелец

У представительниц Знака Стрельца возрастут шансы найти новое для себя увлечение или возобновить дела, которые не удалось завершить когда-то прежде. Былые препятствия пропадут, да и небесные светила будут на стороне Стрельцов. Но нужно приготовиться к тому, что первый блин все-таки будет комом. Столкнувшись с неудачей, останавливаться не стоит: уже к середине апреля можно добиться блестящих результатов.

Женщина-Козерог

Женщины-Козероги могут столкнуться с сомнениями. Взвешивая «за» и «против», стоит помнить не только об окружающих, но и о личных интересах. Кроме того, гороскоп благоприятен для деловых подвигов, и если пока нет возможности продвинуться по карьерной лестнице, можно просто провести медитацию для привлечения денежной удачи: так получится открыть денежные каналы и восстановить энергетику.

Женщина-Водолей

Женский гороскоп у рожденных под эгидой Водолея ровный и благоприятный. Звезды советуют лишь остерегаться случайных, обидных ошибок — например, не оставлять без присмотра сумочку, ключи или смартфон. Досадная потеря может испортить настроение на всю неделю, так что не помещает удвоить бдительность. Не стоит игнорировать предчувствия, подсказки Вселенной и собственные мысли. Их роль — своевременно предупредить, чтобы заранее принять меры против проблемы.

Женщина-Рыбы

На этой неделе о помощи могут попросить коллеги или подруги. Когда это произойдет, астрологи советуют обязательно прислушаться к внутреннему голосу и подсказкам интуиции. Если помощь потребует от вас чрезмерных усилий или вложений, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Подобных жертв заслуживают только самые близкие люди — ради приятелей рисковать своим благополучием не стоит, как и помогать исключительно из корысти или расчета.