Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в своем в Telegram-канале.

«Поскольку мы не можем ездить за границу — придется сидеть две недели на карантине — я предлагаю вам встретиться на белорусско-российской границе в Смоленской области. Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с вами посидим, выпьем по 50 граммов русской водки, по 50 граммов зубровки за здоровье россиян и белорусов, посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баню организуем — российско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!» — написал Жириновский.

Напомним, ранее лидер ЛДПР раскритиковал Александра Лукашенко за его слова о том, что от коронавируса помогает водка и баня. В ответ 19 марта президент Белоруссии рассказал про него анекдот.

«Владимир Вольфович Жириновский приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает, мол, ты только что Лукашенко раскритиковал: сказал, что водка не помогает. «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, когда говорит. Налей, я в баню пойду». Жена ему снова говорит: «Володя, а по-русски сто грамм пьют после бани». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» — сказал Лукашенко.