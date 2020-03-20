Жительницу Нижнекамска оштрафовали на 30 тыс. за распространение слухов

Жительницу Нижнекамска суд оштрафовал за распространение слуха о закрытии города на карантин из-за эпидемии коронавируса. Ей придется выплатить административный штраф в 30 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ), сообщает МВД по Татарстану.

Как сказано в пресс-релизе, женщина отправила голосовое сообщение «о закрытии Нижнекамска» по WhatsApp. Информацию подхватили другие пользователи мессенджера, она появилась в различных чатах.

Накануне подобные случаи произошли в Приамурье и Липецкой области.

Как сообщало ИА Newstes , 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ предупредил, что информирование о ситуации с коронавирусом в России должно быть полным, иначе начинаются страхи за счет вброса всевозможных фейков:

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков».