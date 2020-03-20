«Жэньминь жибао»: На фоне пандемии США ведут себя недостойно и аморально

В ключевой период борьбы международного сообщества с пандемией коронавируса Соединённые Штаты Америки по-прежнему остаются в долгу перед Всемирной организацией здравоохранения. Более того, согласно официальным данным, Вашингтон планирует в ближайшие годы значительно сократить финансирование глобальных проектов в области здравоохранения, и это означает, что и задолженность перед ВОЗ не сократится. Такие действия мировой «супердержавы» не только откладывают на неопределённое время её выплаты ВОЗ, но и оставляют Америку в долгу «в области международной нравственности и ответственности», пишет китайская «Жэньминь жибао» онлайн.

По информации на сайте ВОЗ, вплоть до 29 февраля США по-прежнему не выплатили половину своей задолженности за 2019 год, а членский взнос в 2020 году превышает $ 120 млн. При этом в докладе федерального правительства о бюджете на 2021 финансовый год, который Белый дом на днях передал конгрессу США, указано, что в следующем году США планируют предоставить ВОЗ материальную поддержку в размере $ 58 млн. И это свидетельствует о том, что огромная задолженность американцев сохранится, отмечает китайская газета.

«В период эпидемии действия американской стороны подрывают совместные усилия всего мира в борьбе с Covid-19. Вирус не знает границ, ни одна страна не может вести бой в одиночку, лишь сплочённость может сформировать общую силу», — отмечается в статье.

Снижение поддержки ВОЗ и мирового здравоохранения со стороны США противоречит нынешним усилиям международного сообщества, неблагоприятно для борьбы с эпидемией, не соответствует интересам безопасности, а также подрывает национальный авторитет США. Сокращение поддержки ВОЗ и мирового здравоохранения со стороны Вашингтона в критический период борьбы с распространением коронавируса противоречит нынешним усилиям международного сообщества, предупреждает «Жэньминь Жибао».