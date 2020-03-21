20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

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Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины от коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов (более 320 тысяч рублей).

20 марта Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, В подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наиболее сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. Ученые предполагают, что внедрение вакцины будет возможно уже в последнем квартале 2020 года.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. Всего в мире более 266 тысяч зараженных, из них умерли более 11 тысяч, вылечились более 87 тысяч.