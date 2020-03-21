Актер из "Ходячих мертвецов" вспомнил слова Хершела про изоляцию

. Чендлер Риггз, раньше игравший в "Ходячих мертвецах", поделился с поклонниками речью Хершела Грина про изоляцию из одноименного эпизода, сообщает NME.

Риггз играл Карла Граймса до восьмого сезона, а Скотт Уилсон (Хершел Грин) снимался в сериале до четвертого.

В том фрагменте, который вспомнил Риггз, Хершел говорил с Риком Граймсом (отцом Карла) и Мэгги (дочерью Хершела) и советовал им, как себя вести во время эпидемии гриппа.

"Вы делаете шаг в сторону и рискуете жизнью. Вы делаете глоток воды и рискуете жизнью. А теперь еще и вы дышите – и рискуете жизнью. Теперь каждый миг у вас нет выбора. Единственное, что вы можете решать, это ради чего, вы, собственно рискуете", - сказал тогда Хершел.

hershel’s speech hittin different rn pic.twitter.com/r07mhNLvgO — chandler riggs (@chandlerriggs) March 14, 2020

"Я могу помочь этим людям и облегчить их страдания, они проживут чуть подольше. Я могу спасать жизни. Это для меня достаточная причина, чтобы рисковать своей. И вы это знаете", - добавил он.

Риггз выложил монолог Хершела в своем аккаунте в твиттере, отметив, что он теперь "воспринимается по-другому".