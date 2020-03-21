Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть поклонник: отношения участников на шоу «Последний герой»

Сегодня на проекте произойдет объединение племен. Новая большая команда теперь называется «Герои». В нее попали Наталья Бардо, Птаха, Надежда Ангарская, Евгений Папунаишвили и пять очень опасных зрителей.

Нет никаких сомнений в том, что люди, сумевшие пережить три страшные недели в первобытных условиях на Филиппинах, питаясь одним рисом и водой (а также тем немногим, что им удавалось найти или выиграть во время состязаний — настоящие герои. А еще — это самые хитрые участники, ведь им удалось выстроить отношения так, чтобы соплеменники не «слили» их при голосовании, как лишний балласт или, напротив, как слишком опасных соперников. «СтарХит» рассказывает об отношениях звезд и зрителей на проекте.

Участница Comedy Woman и певица Надежда Ангарская не скрывает своих далеко не трепентных чувств по отношению к рэперу Птахе, и это взаимно. Конфликт между участниками начался в первый же день из-за скандально известной Насти Рыбки: с «эскортницей», как ее обозвал Птаха, отказались жить на одном острове все мужчины племени звезд и некоторые из женщин. На сторону девушки с пониженной социальной ответственностью отважились встать только Ангарская и Елена Проклова (но ее уже давно нет на проекте): певица демонстративно не стала садиться в лодку с остальными участниками, которые решили самовольно уплыть с острова. Птаха в ответ сказал, что Ангарская — не командный игрок, что она специально ведет себя так, чтобы «попасть в телевизор». С тех пор они в «контрах», которые даже не пытаются скрывать.

В какой-то момент дело чуть не дошло до рукоприкладства. «Так как он мужчина, я не могу ударить его по лицу — я его унижу. Будет очень жесткая драка, в которой он будет выглядеть некрасиво, а я — еще хуже. Этого нельзя допускать, женщина с мужчиной вообще не должны драться», — с трудом сдерживала себя Надежда.

Другие оставшиеся звезды стараются в конфликты не вмешиваться, но танцор Евгений Папунаишвили явно сдружился с Птахой, а актриса Наталья Бардо и вовсе нашла себе поклонника «по ту сторону баррикад» — и очень этому рада.

Юный дояр Дмитрий Павлюк из села в Белгородской области говорил, что едет на шоу, чтобы вернуть маленькую дочь и любимую жену, которая не смогла простить ему измены. Но, похоже, теперь он только отдалил поставленную задачу и усложнил себе жизнь. Как утверждает еще одна оставшаяся в проекте участница из команды зрителей Наталья Хапугина, Павлюк влюбился в Бардо.

Случилось это в самом начале шоу, когда молодой человек впервые побывал на острове звезд с экскурсией. «Он, когда видит ее, смущается, румянчик появляется. А она, конечно, может этим воспользоваться при объединении племен: она — лиса!» — сплетничает уральская таксистка Хапугина.

«Мальчиков у нас все меньше, и я очень ждала момента, когда попрошу Диму помочь нам. Мне как девочке приятно», — говорит на камеру актриса, которую и саму дома ждет маленький сын и муж, режиссер Марюс Вайсберг.

Насколько искренни чувства Павлюка, покажет время. Возможно, с его стороны это всего лишь способ заручиться хоть чьей-то поддержкой, чтобы продержаться в проекте подольше. Также Павлюк смог добиться расположения Птахи: внешне простой как две копейки деревенский парень вызвал сочувствие звезды, рассказав о своей нелегкой жизни. И теперь рэпер открыто говорит всем, что хотел бы видеть победителем именно Дмитрия.

Павлюку очень нужны союзники. В племени зрителей сочувствующих ему не так много — там свои интриги. Профессиональный игрок в покер из Сочи Игорь Жук, как и Наталья Хапугина, предпочитает действовать обособленно: в конфликты не вступает, союзы не создает. Зато на острове зрителей до недавнего времени действовал крепкий альянс молодежи: у Элины Пашковской из Таганрога и ростовского пекаря Александра Ложкина завязалась дружба, а может, и нечто большее — пару часто видели держащимися за руки, не раз они засыпали и просыпались в объятьях друг друга, пока девушку не «убрали» конкуренты. С ними в коалиции был и столичный промоутер вечеринок Михаил Еремеев. Но прямо перед объединением племен «простой как две копейки» Дима-дояр и человек, умеющий держать «покер-фейс», Игорь Жук переиграли Михаила, оставив их с Александром в меньшинстве. Как он поведет себя дальше — вопрос открытый.

Четыре звезды и пять зрителей теперь переедут на новый остров, где в прошлом сезоне «Последнего героя» боролись за выживание актеры, сражавшиеся с экстрасенсами. В шоу изменились обстоятельства и соотношения сил в команде, и участникам надо все начинать сначала. Слабых игроков уже не осталось, борьба становится острее, а значит, пришло время делать финальные ставки на то, кто именно из этих «героев» станет последним.

Фото: пресс-служба