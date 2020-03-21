Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Режиссер Тимур Бекмамбетов ко дню рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого, переснял эпизод из комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" с Филиппом Киркоровым и Николаемым Басковым в главных ролях. Видео было опубликовано в Сети.

"Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь — "Царь всей российской эстрады" Филипп Киркоров. В остальных, не менее значимых ролях, — "Золотой голос России" Николай Басков, "Прекрасная царица" Алла Крутая и "Великий режиссер-изобретатель" Тимур Бекмамбетов. Огромное спасибо всем замечательным актерам за игру и участие в этом неординарном и веселом проекте!" — написал Игорь Крутой.

При монтаже видео были использованы кадры из оригинальной картины.