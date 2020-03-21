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Новости » Шоу-бизнес » Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Режиссер Тимур Бекмамбетов ко дню рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого, переснял эпизод из комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" с Филиппом Киркоровым и Николаемым Басковым в главных ролях. Видео было опубликовано в Сети.
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Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь - "Царь всей российской эстрады" Филипп Киркоров 😀😀😀. В остальных, не менее значимых ролях - "Золотой голос России" Николай Басков, "Прекрасная царица" Алла Крутая и "Великий режиссёр-изобретатель" Тимур Бекмамбетов🏆. Огромное спасибо всем замечательным актёрам за великолепную игру и участие в этом неординарном и весёлом проекте! 👍 @fkirkorov @nikolaibaskov @allakrutaya @bekmambetovtimur #фильм #юбилей #сднёмрождения #царь

A post shared by Игорь Крутой (@igorkrutoy65) on

"Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь — "Царь всей российской эстрады" Филипп Киркоров. В остальных, не менее значимых ролях, — "Золотой голос России" Николай Басков, "Прекрасная царица" Алла Крутая и "Великий режиссер-изобретатель" Тимур Бекмамбетов. Огромное спасибо всем замечательным актерам за игру и участие в этом неординарном и веселом проекте!" — написал Игорь Крутой.

При монтаже видео были использованы кадры из оригинальной картины.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 02:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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