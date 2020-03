Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

View this post on Instagram

Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь - "Царь всей российской эстрады" Филипп Киркоров 😀😀😀. В остальных, не менее значимых ролях - "Золотой голос России" Николай Басков, "Прекрасная царица" Алла Крутая и "Великий режиссёр-изобретатель" Тимур Бекмамбетов🏆. Огромное спасибо всем замечательным актёрам за великолепную игру и участие в этом неординарном и весёлом проекте! 👍 @fkirkorov @nikolaibaskov @allakrutaya @bekmambetovtimur #фильм #юбилей #сднёмрождения #царь