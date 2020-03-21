Белоруссия и Россия договорились по нефти

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Продолжение: Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — поинтересовался Лукашенко на совещании, посвященном работе нефтеперерабатывающих предприятий.

Глава администрации президента Белоруссии Максим Рыженков подтвердил информацию о достижении договоренностей и добавил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

7 марта Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти. Ранее Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти по контракту с Белоруссией. В турецком порту Джейхан погрузили на танкер 90 тысяч тонн нефти. Вторую партию объемом 85 тысяч тонн предполагается отгрузить 20 марта из грузинского порта Супса.

Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. В Минске уверены, что проводимый Москвой налоговый маневр является дискриминацией, а если учесть премии, которые хотят получать российские компании, стоимость нефти для республики окажется выше среднемировой.