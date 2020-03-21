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Bloomberg: Россия заняла жесткую позицию по нефти

Bloomberg: Россия заняла жесткую позицию по нефти

Несмотря на небывалое падение цен на нефть, Россия заняла жесткую позицию в споре с Саудовской Аравией и не намерена первой идти на уступки. Об этом рассказали источники агентства Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

По мнению собеседников издания, Россия подготовилась к распаду ОПЕК+ и накопила значительные резервы. В Москве считают, что победят Эр-Рияд в затяжной нефтяной войне.

Все источники сошлись в том, что Кремль решил встать на путь жесткой конкуренции. Поскольку на подготовку было некоторое время, власти восприняли падение цен на нефть "с холодной головой" и продолжают настаивать на своих условиях.

Как сообщал Ruposters, ранее аналитики спрогнозировали падение цен на нефть до $5 за баррель.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, что негативно сказалось на курсе рубля: он опустился до 75 рублей за $1 и 85 рублей за €1. Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды. Накануне стоимость российской нефти Urals упала до $18,64 за баррель - к такой ситуации привело решение Саудовской Аравии повторно и значительно опустить цены на апрельские партии.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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