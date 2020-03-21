Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

Кадр: @buzova86

Ведущая и певица Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян, известный как Дава, высмеяли ажиотажный спрос на туалетную бумагу, возникший в некоторых городах из-за распространения коронавируса. Ролик, в котором иронически обыгрывается гипотетический дефицит товара, Бузова опубликовала в Instagram.

В начале видео певица изображает нервное ожидание. Когда Манукян стучит в дверь и входит в комнату, задает ему вопрос: «Принес?» Он отвечает утвердительно и гордо демонстрирует упаковку туалетной бумаги из четырех рулонов. Бузова восхищенно называет его добытчиком и расцеловывает.

«Мои хорошие, что за паника с бумагой? Ее реально нет нигде. Воду же и мыло никто не забирает», — подписала певица к видео. Многие подписчики Бузовой разделили ее настроение по поводу ажиотажа вокруг туалетной бумаги. «Я тоже не понимаю эту панику. Люди с ума посходили. Зато у всех попы будут чистые», — написала volovidnik_lera.

Ранее повышенное внимание к продажам туалетной бумаги высмеял телеведущий Иван Ургант. В прологе шоу «Вечерний Ургант» он вместе с актером и режиссером Григорием Добрыгиным разыграл сценку, в которой туалетная бумага была представлена как крайне ценный товар.