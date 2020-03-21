Что пишут в Телеграме: 20 марта

Ruposters представляет обзор ключевых событий 20 марта, упомянутых популярными Telegram-каналами.

На Манежной площади Москвы демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову, пишет канал "Раньше всех. Ну почти". Глава Мосгорнасления Алексей Емельянов обещал, что монумент отправляется на реставрацию и затем будет возвращен на место. Однако уже сегодня на месте старого Жукова появился новый: он поднял правую руку к козырьку, а его конь стал выглядеть более натурально, сообщает канал "Архитектурные излишества". Прежняя скульптура была довольно спешно установлена к 50-летию Победы в 1995 году.

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Канал "Минправды" опроверг появившиеся в соцсетях сведения о том, что "Аэрофлот" решил нагло нажиться на россиянах, застрявших в Греции из-за пандемии коронавируса, и продает билеты на рейс Афины-Москва более чем за полмиллиона рублей. В то же время на профильных ресурсах можно без проблем найти билеты на прямой перелет за 10-11 тысяч рублей.

Канал URA.Ru приводит комментарий пилота Дамира Юсупова на появление 20-метрового граффити с его изображением в Сургуте. "Хочется выразить слова благодарности тем людям, которые оценили наш поступок и решили запечатлеть этот сюжет", — сказал Герой России, который вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным сумел посадить Airbus A321 в кукурузном поле и спасти жизни 226 человек на борту.

Канал "Суеверная демократия" приводит реакцию режиссера Роберта Уайде, который стал героем одного из знаменитейших мемов современности. Кинематографист официально опроверг свою причастность к той чехарде, что происходит сейчас в мире.

Алексей Венедиктов поделился данными о том, насколько сократилось число пассажиров в столичном общественном транспорте в связи с эпидемией коронавируса. Так, в метро (с учетом Московского центрального кольца) людей стало меньше на 30%, причем школьников и студентов — на 60%, в наземном транспорте количество пассажиров снизилось на четверть, в электричках — на 10%. Такси и каршерингом москвичи пользуются на 10-15% реже, личным транспортом — на 5%, благодаря чему стали реже происходить ДТП (на 9%).

