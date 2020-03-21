ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил постановление о порядке организации общероссийского голосования по вопросам одобрения поправок в конституцию на участках, находящихся за рубежом.

"За границей у нас будут образованы избирательные участки. Мы пока смотрим на позицию МИДа, сколько их будет. Первоначальная заявка была около 350, и право МИДа этот процесс координировать. Избирательные участки образуются по решению руководителя дипмиссии на территории того государства, где находится в данном случае дипмиссия", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании ЦИК.