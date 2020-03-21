ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.

"В бюллетене для голосования воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты волеизъявления участника голосования - "Да" или "Нет", справа от которых помещаются пустые квадраты", - говорится в документе.

Лицевая сторона бюллетеня должна содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью комиссии.

Количество, форма и текст бюллетеней на русском языке, порядок их изготовления и доставки бюллетеней должны быть утверждены не позднее 21 марта. По решению избирательных комиссий субъектов бюллетени могут печататься и на государственном языке соответствующего региона, тогда текст должен быть утвержден не позднее 26 марта, указано в документе.