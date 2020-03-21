День 21 марта в истории

Всемирный день поэзии.

Памятная дата ООН, установленная на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.

Считается, что самые древние стихи были написаны в 23 веке до нашей эры. Их автор — дочь аккадского царя Саргона Эн-хеду-ана.

Международный день лесов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 21 декабря 2012 года. Она призвана показать важность лесов для поддержания и защиты цивилизации.

Леса покрывают 38 миллионов квадратных километров Земли (31% поверхности планеты). Они дают продовольствие и топливо, а также обеспечивают кровом и служат источником доходов для около 2 миллиардов жителей Земли.

Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2011 года.

Синдром Дауна представляет собой трисомию (наличие в хромосомном наборе дополнительной, третьей хромосомы, в то время, когда норма предписывает лишь пару) по 21 хромосоме. Исходя из этого, была и выбрана дата, которая символически отражает природу возникновения патологии.

Первым, в 1866 году, описал болезнь английский врач Джон Лэнгдон Даун. В 1959 году французский педиатр Жером Лежен обнаружил её генетическое происхождение.

По данным ООН, ежегодно примерно от 3000 до 5000 детей рождаются с синдромом Дауна.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1966 году.

Дата выбрана в память о событиях 1960 года в ЮАР. В этот день во время мирной демонстрации в поселке Шарпевиль против режима апартеида полиция открыла огонь и убила 69 человек.

Международный день театра кукол.

Инициатива учреждения праздника принадлежит одному из известных деятелей кукольного театра Дживаду Золфагарихо из Ирана. Впервые Международный день театра кукол прошел в 2003 году.

Международный день Навруз.

Памятная дата ООН была установлена в феврале 2010 года по инициативе Азербайджана, Албании, Афганистана, бывшей югославской Республики Македония, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Навруз, день весеннего равноденствия, отмечают как начало нового года, более чем 300 миллионами жителей во всем мире. Он празднуется на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии и в других регионах.

6 лет назад (2014) Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

18 марта 2014 года в Москве был подписан Договор о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав России. Свои подписи под документом поставили Президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый. 21 марта договор был ратифицирован.

Крым и Севастополь стали 84 и 85 субъектами Российской Федерации.

13 лет назад (2007) указом Президент РФ Владимир Путин была учреждена Объединенная судостроительная корпорация (АО «ОСК»).

Это крупнейшая судостроительная компания России, в которую входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. 100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности. На предприятиях компании работают порядка 95 тысяч человек.

34 года назад (1986) началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с «миссией мира».

После визита в СССР американской школьницы Саманты Смит, организация «Дети как миротворцы» выступила с предложением организовать ответный визит в США советской школьницы.

Для того чтобы выбрать маленького «Посла мира» в СССР был проведен специальный конкурс, в котором участвовали около 6 тысяч претенденток. Выбор пал на московскую школьницу Катю Лычёву. Девочка хорошо говорила на английском языке и, благодаря съемках в кино (Катя к тому времени снялась в трех картинах — «Живая радуга», «Сильная личность из 2А» и «Детство Бемби»), была не закрепощенной.

С 21 марта по 4 апреля 1986 года Катя Лычёва вместе с американской школьницей из Сан-Франциско Стар Роу совершила поездку по США. Они посетили несколько городов, побывали в Диснейленде и встретились с президентом Рональдом Рейганом.

После поездки в США Катя стала знаменитой. Её снимали в телепередачах, приглашали выступать в школах, а также девочка объехала массу пионерских лагерей, где рассказывала своим сверстникам об Америке.

14 лет назад (2006) начала работать социальная сеть для микроблогинга «Твиттер».

Идея создания такого сервиса принадлежит Джеку Дорси. Первоначально он создавался как научно-исследовательский проект компании Odeo. Первое сообщение в Твиттере («just setting up my twttr») было опубликовано Дорси 21 марта 2006 года. Летом того же года сервис был открыт для свободной регистрации. В 2011 году Твиттер «русифицировался».

Сегодня пользователями этой социальной сети являются более 1 миллиарда человек.

57 лет назад (1963) закрылась самая известная тюрьма США — Алькатрас.

Она была расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, который был открыт в 1775 году испанским исследователем Хуаном Мануэлем де Айяла. Первоначально на острове был построен маяк, затем крепость для защиты залива. В 60-х годах XIX века здесь появились первые заключенные. В годы Гражданской войны в Алькатрас отправляли пленных и солдат, осужденных за дезертирство, мародерство и другие тяжелые преступления.

В начале XX века тюрьма была передана в ведение Минюста США. Здесь содержались особо опасные преступники: гангстеры, серийные убийцы, а также беглецы из других тюрем. Одним из самых известных заключенных Алькатраса был Аль Капоне.

За годы существования этого исправительного учреждения было совершено 14 попыток побега, однако ни одна из них не окончилась успешно. Бежать из этой тюрьмы было практически невозможно, поскольку она расположена в середине залива с ледяной водой и сильными морскими течениями.

Указ о закрытии тюрьмы подписал генеральный прокурор США Роберт Кеннеди, брат президента Джона Кеннеди. 21 марта 1963 года последние 27 заключенных навсегда покинули легендарный Алькатрас.

В 1973 году на острове был открыт музей, который ежегодно посещают порядка миллиона туристов.

1390 лет назад (630) византийский император Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню — Животворящий Крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Легенда гласит, что святыня была найдена в 326 году императором Константином Великим и его матерью царицей Еленой. Они отправились в Иерусалим для паломничества и поиска христианских реликвий. Разыскивая Животворящий Крест, царица решила начать раскопки рядом

с Голгофой, поскольку у иудеев существовал обычай закапывать орудия казни рядом с местом её совершения. И действительно здесь были найдены три креста, четыре гвоздя и титла INRI с надписью: «Иисус из Назарета. Правитель иудеев»

В 615 году персы захватили и разграбили Иерусалим. В качестве трофея Животворящий крест был перевезен в Ктесифон, где он и находился в течение четырнадцати лет. Только в 628 году Ираклий, одержавший над персами победу, смог возразить святыню обратно.

Спустя 10 лет Иерусалим вновь был захвачен. Крест был разделен на части и вывезен кораблями в Константинополь и другие места. Дальнейшая его судьба остаётся неизвестной до сих пор. Сегодня частица Креста находится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.