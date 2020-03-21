Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

Депутат Госдумы от "Единой России", первый зампред комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Михаил Тарасенко поддержал идею провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне коронавируса и падения рубля, отметив при этом, что об исполнимости инициативы с точки зрения возможностей бюджета можно будет говорить только после проведения соответствующих расчётов.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. По его мнению, эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, что сказалось на курсе рубля.