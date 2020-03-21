Дипломаты оценили влияние COVID-19 на торговые связи России и Китая

Улучшение эпидемиологической ситуации в северо-восточных китайских провинциях Цзилинь (Гирин) и Ляонин позволит постепенно нарастить торговые контакты с Россией, а эпидемия COVID-19 будет иметь краткосрочное влияние на двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян.

"Руководство провинций Цзилинь (Гирин) и Ляонин предпринимает необходимые меры по поддержанию торговых контактов и сохранению уровня товарооборота регионов консульского округа с Россией", - сообщили в генеральном консульстве.

В дипмиссии сообщили, что в настоящий момент в нормальном режиме осуществляется деятельность железнодорожного пункта пропуска Махалино (Камышовая) - Хуньчунь, а также грузового направления автомобильного пограничного перехода Краскино-Хуньчунь, которые являются точками внешнеторгового взаимодействия между провинцией Цзилинь (Гирин) и Приморским краем.

Китай российского угля и морепродуктов, и, хотя провинция Ляонин не имеет сухопутной границы с Россией, местные порты открыты для приема российских судов.