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Новости » Новости на сегодня » Другая сторона эпидемии коронавируса: утки в фонтанах Рима, рыба в каналах Венеции, чистый воздух в городах

Другая сторона эпидемии коронавируса: утки в фонтанах Рима, рыба в каналах Венеции, чистый воздух в городах

Другая сторона эпидемии коронавируса: утки в фонтанах Рима, рыба в каналах Венеции, чистый воздух в городах

Эпидемия коронавируса поменяла социальную жизнь во всем мире, закрыв границы государств, разогнав людей с улиц, замедлив технический прогресс. Люди теперь живут в страхе за себя, своих близких и будущее. Однако у наступившего хаоса есть и обратная сторона: воздух в городах, где стало меньше транспорта, посвежел, а представители фауны вернулись туда, где их давно не было из-за человека.

Жители Венеции создали в фейсбуке сообщество Venezia Pulita ("Чистая Венеция"), где рассказывают, как изменился город с исчезновением толп туристов: в каналы вернулась рыба, прилетели лебеди, а вода стала такой прозрачной, какой не была несколько последних десятилетий.

В мэрии города объясняют, что об улучшении качества воды говорить не стоит, а выглядит она более прозрачной потому, что существенно сократилось движение лодок.

Вода такая прозрачная, потому что нет лодок и осадок остается на дне,— сказал представитель властей.


Лебеди в Венеции


Зато о воздухе никто не спорит: в городах, где действует строгий карантин, уменьшилось содержание диоксида азота в воздухе. Китай, где возникла первая сильная вспышка коронавируса, немедленно отреагировал на эпидемию. В результате не только справился с ней, но и значительно увеличил количество дней в феврале, когда показатели чистоты воздуха были выше обычного. Эту февральскую перемену зафиксировали космические спутники NАSА и Европейского космического агентства. Облако ядовитого газа над промышленными предприятиями почти исчезло. За время карантина Китай не произвел 200 миллионов тонн углекислого газа, который выбросил бы в атмосферу в обычное время. Выиграли от карантина и сибирские леса: экспорт российской древесины в Поднебесную замедлился.

Воздух стал чище и в других странах, где ввели строгие ограничения на свободное передвижение людей. На тишину и спокойствие обратили внимание птицы и животные: лоси, кабаны, олени, обезьяны и другие представители фауны стали выходить на обезлюдевшие улицы. А в порт Кальяри на острове Сардиния вернулись дельфины.


Дельфины вернулись в Кальяри


А утки прекрасно себя чувствуют в Риме

Венеция

Видео из Instagram



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Добавлено: 21 мар 2020 в 07:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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