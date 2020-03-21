Джейсон Уолш: что мы знаем о голливудском фитнес-тренере, с которым работают Ирина Шейк, Брэдли Купер и другие звезды

Имя 44-летнего Джейсона Уолша, вероятно, знакомо не очень многим, однако именно ему своей спортивной формой обязаны Ирина Шейк, Джессика Бил, Джаред Лето, Эмма Стоун, Крис Хемсворт и другие мировые знаменитости, ведь он является их фитнес-тренером. Почему звезды обращаются именно к Уолшу и почему он стал так популярен, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Биография

Джейсон Уолш увлекся спортом в детстве — его дядя занимался скалолазанием, и он во многом брал с него пример и ходил с ним в походы, где учился основным навыкам выживания.

Все, что он делал, казалось мне простым и безукоризненным,

— признается Джейсон.

Так что свою жизнь Уолш решил связать именно со спортом: сначала он учился в колледже штата Миссури в своем родном городе Спрингфилде, а затем перевелся в Университет Северной Каролины, где в 2006 году получил степень бакалавра по специальности "физическая подготовка и спорт".

В колледже я занялся спортивными науками и изучал физиологию, вплоть до клеточного уровня. Мне казалось невероятным, что мы можем изменить тело и адаптировать его к стрессу. Потом я занялся силовым тренингом, и это перевернуло мое сознание,

— вспоминает он.





В последний год учебы он стал стажироваться у тренера Грега Гатца, который готовил спортсменов к олимпийским видам спорта, и стал школьным тренером по силовым тренировкам. По признанию Уолша, именно Гатц и его коллега Стив Гиссельман во многом повлияли на его дальнейшую карьеру.

От них я узнал гораздо больше, чем за все годы обучения,

— признается он.

Помощником Грега он проработал два с половиной года, а затем уехал в Аризону на повышение квалификации, где стал работать под руководством всемирно известных тренеров Марка Ферстегена и Люка Ричессона.





Ирина Шейк и Джейсон Уолш





Хлоя Морец и Джейсон Уолш

До переезда в Лос-Анджелес он тренировал только спортсменов, но, перебравшись в Калифорнию, вскоре стал пользоваться большой популярностью у знаменитостей. И вот почему.





Джон Красински, Джейсон Уолш и Эмили Блант

Проект Rise Nation

В 2014 году Джейсону пришла идея создать собственный фитнес-проект. Так появилась студия Rise Nation, которая уже открылась во многих городах США.

Я придумал Rise Nation, потому что ко мне стало обращаться много клиентов с травмами, особенно с травмами поясницы. Многие из них были молодыми девушками, которые полагали, что трендовые и групповые тренировки приведут их в форму. Но они не были достаточно сильны, чтобы делать многие упражнения, поэтому и получали травмы,

— говорит он.

Уолш сделал акцент на безопасных и очень эффективных тренировках, которые быстро стали популярными.

Одна тренировка Уолша рассчитана на 30 минут, но при этом построена так, что за это время прорабатываются мышцы всего тела.

Используя весь свой опыт, я разработал 30-минутную тренировку, которая проходит в благоприятной обстановке. Я начал погружаться в методологию и стал изучать то, как окружающая среда влияет на наше сознание во время упражнений,

— рассказывает он.

Сейчас фитнес-студии Rise Nation есть в Западном Голливуде, Кливленде, Майами, Далласе и вскоре появится и в других городах США, а также в Австралии.





Мэтт Дэймон с женой Лучаной Барросо и Джейсон Уолш

Работа со звездами

О Уолше узнали и многие голливудские звезды, которые тоже стали его клиентами. Но если некоторые знаменитости регулярно оттачивали свои формы под его руководством, то другие обращались к нему непосредственно для того, чтобы он подготовил их к той или иной роли.





Джейсон Уолш и Ирина Шейк

Так, своими формами в фильмах "Снайпер" (American Sniper), "Капитан Марвел" (Capitan Marvel), "13 часов: Тайные солдаты Бенгази" (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi), "Джейсон Борн" (Jason Bourne) и "Ла-Ла Ленд" (La La Land) Брэдли Купер, Бри Ларсон, Джон Красински, Мэтт Дэймон и Эмма Стоун обязаны именно ему.





Брэдли Купер в фильме "Снайпер"





Мэтт Дэймон в фильме "Джеймсон Борн"Своих клиентов Уолш не разделяет на простых людей и знаменитостей.

Я отношусь к звездам так же, как и к любому из моих клиентов. Я тренирую любого человека с правильным подходом. Главное — чтобы я мог вписать это в свой график. Моя главная проблема — это время. Мне его катастрофически не хватает, чтобы заниматься со всеми, кто этого хочет,

— говорит он.





Элисон Бри, Джейсон Уолш и Бри ЛарсонБри Ларсон и Джейсон Уолш

Уолш всегда настаивает на том, что главное в тренировках — это безопасность, а не усердие. Когда Эмма Стоун обратилась к нему перед съемками фильма "Ла-Ла Ленд", у нее возникли проблемы с шеей, спиной и плечами. Его главным приоритетом стало устранение ее травм. Лишь после этого они приступили к тренировкам.





Эмма Стоун в фильме "Ла-Ла Ленд"Бри Ларсон в фильме "Капитан Марвел"Несмотря на то что Уолш пользуется такой большой популярностью среди знаменитостей, что такое звездная болезнь, он, похоже, не знает.

Я не считаю себя "звездным тренером". Это просто термин, который используют журналы в своих статьях и заголовках, чтобы вызвать интерес у публики. Мне нравится то, что я делаю, и я получаю огромное удовольствие, помогая людям в достижении целей, независимо от их статуса,

— говорит он.





Эшли Грин, Джейсон Уолш и Брэдли Купер

Любимые упражнения Джейсона Уолша и советы

Попробовать позаниматься по системе Джейсона Уолша можно и самостоятельно. Вот несколько любимых упражнений, которые он регулярно использует в своих тренировках. Он советует работать не на количество повторений, а на время: 30 секунд вы работаете, 30 — отдыхаете.

1. Толкание кроссфит-саней

Это упражнение задействует все мышцы тела, а сердце сразу же включается в активную работу,

— говорит тренер.





Стелла Максвелл

2. "Медвежья походка"

Это отличный способ проработать мышцы всего тела без дополнительного оборудования,

— делится Уолш.





3. Болгарские выпады

Работа на одной ноге — это то, на чем Джейсон делает акцент.

Если вдуматься, когда мы идем или бежим, мы работаем каждой ногой поочередно,

— говорит он.





Ирина Шейк

4. Ягодичный мостик на скамье с поднятой вверх ногой

Здесь все просто: работают ваши ягодицы, а поднятая вверх нога создает дополнительную нагрузку.





Минка Келли

5. Румынская становая тяга с отведением ноги назад

В своих тренировках Уолш использует различные варианты становой тяги. Но отдает предпочтение таким комбинациям, в которых задействуется максимальное количество мышц.

Новичкам он рекомендует начинать с одной-двух тренировок в неделю, а затем постепенно увеличить их количество до четырех в неделю. В дни отдыха от спортзала он рекомендует заниматься любой физической активностью, будь то йога или бег трусцой.

Слишком большое количество тренировок может привести к выгоранию, сильной боли и даже травмам,

— делится он.





Крис Хемсворт и Джейсон Уолш

Хвататься за тяжелые веса на первых порах он тоже не советует — силу нужно наращивать постепенно, и начинать следует с работы с собственным весом. Ну и непременно стоит следить за своей техникой, чтобы тренировки не нанесли ущерб вашему здоровью.





Ирина Шейк

Личная жизнь

Самым известным романом Уолша были его отношения с Хилари Дафф, которая тоже была в числе его клиенток. Продлился он, правда, недолго — через пять месяцев они расстались.





Хилари Дафф и Джейсон Уолш

Свободно ли сердце фитнес-тренера сейчас, неизвестно — в соцсетях он хоть и достаточно активен, но посвящает их в основном только своей работе. Интересные факты о Джейсоне Уолше

1. Во время учебы в колледже он работал барменом.

2. Джейсон с детства обожает овощи, а еще он не отказывает себе в вине, которое тоже любит.





3. У него на запястье есть татуировка с именем Hazel, которую он посвятил своей бабушке. Он часто говорит, что она оказала на него очень большое влияние.

Моя бабушка часто говорила мне, что для лучшей жизни нужно постоянно расти над собой,

— признавался он.





4. В 2016 году он подвергся сильной критике за то, что на Хеллоуин оделся как коренной американец, а его возлюбленная Хилари Дафф предстала в образе сексуальной паломницы. Его обвинили в присвоении культурных ценностей, за что ему потом пришлось публично извиниться в своем инстаграме.





Джейсон Уолш и Хилари Дафф

5. Уолш признается, что любит изучать другие культуры. В силу профессии он нередко путешествует, когда вместе со знаменитостями отправляется на съемки фильмов в ту или иную страну. Так, он признался, что его потрясла культура Ближнего Востока, когда он приезжал в Иорданию на съемки фильма "Марсианин" (The Martian).

Это совершенно другая религия, и она действительно повлияла на меня на более глубоком уровне. Это сделало меня мягче в хорошем смысле слова,

— признался он.

6. У него есть любимые питомцы — питбули по кличкам Элла и Стиви.



