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Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Справиться с трудностями и не упустить шанса поправить финансовое положение помогут советы астрологов, отраженные в гороскопе. Их мнение стоит учитывать тем, кто не собирается упускать возможности привлечь в жизнь материальное благополучие.

Каждая неделя бросает вызов, ведь влияние звезд и планет меняется, заставляя подстраиваться под изменяющиеся условия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям Знаков Зодиака не паниковать и прислушаться к астрологам. Их советы позволят провести конец марта успешно и найти возможность преодолеть финансовые кризисы.


Овен

На этой неделе Овнам астрологи рекомендуют направлять энергию в русло решения деловых проблем. Энергетика звезд и планет будет позитивной, а значит, можно смело начинать что-то новое. Удача улыбнется и тем, кто ищет хорошую должность, и тем, кто хочет обновить технику в доме. Овнам не стоит скупиться на качественные товары, чтобы приобретения радовали длительное время.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют не рассчитывать на поддержку планет-покровителей. На этой неделе беспечность и невнимательность могут привести к оттоку финансов. В начале недели есть риск потратить накопления на ненужные товары, и справиться с трудностями помогут шепотки на привлечение денег. В конце недели будет возможность раскрыть таланты и с их помощью достичь новых успехов в деловой среде.


Близнецы

Энергетика планет может повлиять на настроение, поэтому Близнецам стоит с понедельника заняться привлечением в жизнь позитивных мыслей. Благодаря такому настрою будет проще достичь новых успехов и не упустить возможность накопить нужную сумму для долгожданной покупки. Справиться с хандрой можно и благодаря увлечениям: в свободное от работы время будет полезно переключаться на приятное времяпровождение.

Рак

Ракам в деловой среде поможет простая установка: не делать из мухи слона. Не исключено, что в середине недели возникнут сложности в общении с коллегами, однако расстраиваться и погружаться в уныние не имеет смысла. Потакать эмоциям не стоит, чтобы исключить конфликты на пустом месте. Будет проще, если получится обходить стороной агрессивно настроенных людей. Ракам важно сохранять оптимизм, который позволит легко перенести нападки и придирки.

Лев

Львам для достижения финансового благополучия не повредят мудрые советы со стороны. Астрологи не рекомендуют держать все в себе: на семейном совете можно получить ценные подсказки, которые оправдают себя в деле. Неделя пройдет без проблем и препятствий, если не потакать сиюминутным прихотям и не бояться новой работы. Приятные перспективы ждут тех, кто не игнорирует получение новых знаний.


Дева

На этой неделе Девы смогут понять, что именно нужно сделать для того, чтобы поправить материальное приложение. Эта неделя марта подходит как для завершения проектов и получения вознаграждения, так и для новых стремлений. Ничто и никто не помешает Девам достичь желаемого в деловой среде, если они будут внимательны и не станут позволять себе игнорировать голос разума.

Весы

Весам энергетика звезд и планет поможет разобраться с текущими делами и не попасть в ловушку. На этой неделе сил будет в избытке, и их хватит для решения как личных вопросов, так и деловых. Неделя пройдет активно, поэтому к выходным Весам важно отдохнуть и восполнить запас сил. А с понедельника по пятницу оставить прокрастинацию и приниматься за дела, не медля.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют оставить панику и не торопить события. Жажда наживы может сыграть злую шутку, поэтому торопиться нельзя. Во второй половине недели начнут поступать выгодные предложения, и Скорпионы смогут проявить себя в деловой среде. Силы важно пускать в русло решения насущных проблем, чтобы исключить конфликты с коллегами и дома.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам важно составить план действий, чтобы успеть выполнить дела в срок. Энергетика планет будет влиять на настроение, и многим представителям Знака будет казаться, что они постоянно опаздывают. Нервное состояние может стать причиной ошибок и, как следствие, оттока финансов. В этой ситуации важно настроиться и не давать эмоциям шанса взять верх над разумом.

Козерог


На этой неделе Козерогам астрологи рекомендуют сосредоточиться на работе, чтобы поправить материальное положение и не упустить выгодных перспектив. Внимательность и сосредоточенность должны быть на первом месте, поэтому Козерогам так важно абстрагироваться от всего, что мешает работе, отказаться от выяснения отношений и споров в деловой среде.

Водолей

Водолеев ждет успех в деловой среде, однако для того, чтобы не возникало неурядиц, важно сосредоточиться. Новые предложения не заставят себя ждать, а значит, нужно подготовиться к очередному рывку и приступить к делам со всей ответственностью. На этой неделе не стоит отказываться от командировок: во время них получится найти новые деловые контакты, а также отдохнуть.

Рыбы

Энергетика планет на этой неделе будет препятствовать развитию, и Рыбы могут столкнуться с перепадами настроения, что может стать причиной неуверенности в себе. Астрологи рекомендуют не поддаваться панике и сосредоточиться на делах, а также не упускать возможности пополнить багаж знаний. Тренировка силы воли поможет обрести уверенность и дать отпор обидчикам.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 03:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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