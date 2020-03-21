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Новости » Шоу-бизнес » Гламур никто не отменял: какие маски носят звезды, защищаясь от коронавируса

Гламур никто не отменял: какие маски носят звезды, защищаясь от коронавируса

Гламур никто не отменял: какие маски носят звезды, защищаясь от коронавируса
Опасаясь за свое здоровье, знаменитости не выходят из дома без маски. Вынужденые носить ее практически постоянно артисты превратили средство защиты в яркий аксессуар. А кое-кто уже наладил выпуск собственных коллекций антивирусных масок.

Как, например, предприимчивая Яна Рудковская. В личном блоге продюсер сообщила, что сами маски купила в аптеке, а вот украшения приобрела отдельно.

Бизнесвумен взяла готовые камелии от бренда Chanel и приклеила их на тканевую основу. Яна отметила, что ей не пришлось прибегать к помощи клея, поскольку с обратной стороны присутствует липучка. По словам звезды, достаточно убрать защитную пленку и приложить к маске декоративный элемент.

В завершении всего процесса Рудковская нанесла на изделия свой любимый аромат Chanel №5.

Жена Евгения Плющенко не скрывает, что ее маски дорогие, однако она их не продает. О чем и сообщила поклонникам, опубликовав снимок в розовой маске, украшенной цветами. «Такая находка нужна самому. Дарить — дарю, но точно не продаю», — уточнила бизнесвумен.

Наташа Королева не осталась в стороне и тоже похвасталась дорогим аксессуаром. Изделие певицы украшено большими сверкающими камнями. Артистка подчеркнула, что дизайнер Татьяна Мельник лично для нее создала эту маску. «Вот какая у меня красота! Артисты всегда остаются артистами даже в самых чрезвычайных ситуациях. Красоту, коронавирус, обходи стороной», — заявила Королева в микроблоге.

Дарья Мороз также предпочитает красоту и оригинальность. Звезда «Содержанок» поделилась кадрами, на которых предстала в симпатичном аксессуаре. «Смотрим в светлое будущее! Предохраняемся красиво!» — написала знаменитость.


Юлия Пересильд сообщила подписчикам, что из дома выходит только в защитных масках. Но и она отказалась от обычных, купив себе изделие с изображением лого Бэтмена.

Светлана Лобода не стала отставать от звездных коллег и выбрала для показа в Париже маску черного цвета. После поездки певица отметила, что на улицах французской столицы почти нет людей, а достопримечательности закрыты. «Если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, масках, санитайзерах. Сегодня это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена — наше все», — поделилась Светлана.


Несколько дней назад участницы группы «Фабрика» вышли в свет в темных масках, расшитых пайетками. Главный аксессуар этой весны отлично дополнял образы Ирины Тоневой, Саши Поповой и Марии Гончарук.

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» и вовсе выпустила маски с изображением танцующего пухляша из своего клипа Uno. Песенный конкурс отменили из-за коронавируса, но артисты советуют не расстраиваться. а приобретать их товар. Впрочем, Little Big поспешили предупредить поклонников, что их коллекция не имеет медицинского назначения, а является сувениром.


Шитьем масок занялась и Кети Топурия. Она предоставила изделия в лаконичном черном дизайне. Модный аксессуар от бренда KETIone стоит 1500 рублей. «В аптеке сейчас маски невозможно купить, поэтому мы их создали», — обосновала новый вид заработка солистка A'Studio.

Фото: Instagram


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Добавлено: 21 мар 2020 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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