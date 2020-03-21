Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

Власти Грузии вводят режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса на территории государства. Соответствующий указ подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Георгий Гахария, который ранее и выступил с такой инициативой. Грузинские власти принимают специальные меры, чтобы сдержать распространение инфекции.

На данный момент в стране не вводится комендантский час, однако власти не исключают ужесточение карантинных мир в дальнейшем. Сейчас в Грузии закрыты все учреждения образования и государственной службы.

Режим ЧП вводится сроком на месяц, в связи с чем часть бизнеса переведена на дистанционный режим работы. По официальным данным в стране инфицированы 47 человек, при этом один из них уже вылечился.

По последним данным, во всем мире короновирусом заболело более 280 тысяч человек, из которых около 91 тысячи уже выздоровело, а почти 11 тысяч умерли.

Ранее ИА Newstes сообщало, что несмотря на распространение пандемии Грузинская церковь сочла недопустимым отказ от использования общей ложки для причастия.