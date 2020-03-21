«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки

Самая яркая участница реалити собирает вещи. Антон Криворотов позвонил ее бывшему супругу, с которым она не виделась много лет. Девушка возмущена поступком завидного холостяка и больше не хочет бороться за его сердце.

26-летняя Барбара признавалась, что пошла на шоу из страсти к приключениям, а не в надежде найти вторую половинку в лице Антона Криворотова. Девушка скептически относилась к идее завести отношения в рамках реалити. Однако звезде «Холостяка» все-таки удалось очаровать эффектную модель. Другие претендентки на его сердце даже начали беспокоиться — не станет ли победительницей Барбара?

Впрочем, как стало известно «СтарХиту» теперь Пино сама спешит собрать вещи и убежать от стоматолога. Оказалось, что он каким-то образом нашел контакты ее бывшего мужа и стал расспрашивать подробности их совместной жизни. Девушка возмутилась поступком, ведь она не общается с экс-избранником уже шесть лет. Кроме того, модель предпочитала скрывать личность мужчины, так как их расставание было весьма болезненным. «Докопаться до такой степени — это чересчур! Я просто в шоке», — возмущалась она.





Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны. «Антон знает, какие у нас были отношения, как это все закончилось, и я очень удивлена, что он с ним связался. Это очень личное. Вещи, которые лучше не трогать», — говорила Барбара.

Девушка также отметила, что специально не поддерживала связь с мужчиной, и обезопасила себя от такой возможности. «Человек заблокирован. Я поменяла все телефоны. Он меня не может найти», — негодовала блондинка.

Участницы шоу уверены, такая заинтересованность судьбой Барбары неспроста. По их мнению, девушке удалось чем-то зацепить Антона, и он просто ищет способы узнать ее получше. «Кто он такой, чтобы лезть в мою личную жизнь? Есть приемлемые и неприемлемые вещи. Так вот его поступок — это край. Мое прошлое никого не касается. Он влез туда, хотя мог лично подойти и спросить. В чем проблема?» — не могла успокоится модель.

Напомним, что Барбара была замужем пять лет. Придя на шоу, она сразу же предупредила об этом Криворотова. «Чтобы потом не было сюрпризов и претензий о недосказанном, — объясняла она. — Я более чем готова к отношениям. Давно знаю, что хочу, и прекрасно понимаю, какого мужчину хочу видеть рядом с собой».

Фото: пресс-служба ТНТ