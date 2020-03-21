Играющий за Украину африканец порадовался, что не москаль

Футболист украинского клуба "Карпаты", сенегалец по происхождению Матар Дийе поблагодарил бога за то, что не относится к "москалям". К такому выводу он пришел, полагаясь на информацию из приложения Gradient Ethnicity Estimate.

Приложение показало, что Дийе на 61% является украинцем, а на 35% африканцем. 22-летний форвард написал в Instagram: "Спасибо тебе, боже, что я не москаль".

Матар Дийе играет за западноукраинскую команду на правах аренды. Права на легионера принадлежат донецкому клубу "Олимпик", временно базирующемуся в Киеве.