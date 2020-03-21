Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов попал в больницу

Народный депутат Сергей Шахов (группа «Довіра»), который вернувшись из заграничного отпуска оказался инфицированным COVID-19, попал в стационар.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

«Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы. Больше подробностей расскажу сегодня в 21:00 в прямом эфире. Будем на связи!», — написал Шахов.

Напомним, вместе с Шаховым COVID-19 заразилась и его жена. А народные депутаты-коллеги нардепа по экологическому комитету парламента отправились на карантин.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня стало известно еще о 7 зараженных COVID-19 в Киеве. Всего в столице коронавирус официально подтвержден у 10 человек, 5 из них лечатся в Александровской больнице.