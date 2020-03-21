Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно

Практически треть участников опроса на тему нравится ли потенциальным туристам переход на удалённый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса, проведённого сервисом путешествий #icon-graphic [i][/i]Проголосовали:58Вчера, 14:23

Впрочем, все сходятся в главном: работа будет продуктивной, если отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью. "Приходится выгонять мужа и кошку из второй комнаты и работать", – рассказывает одна из опрошенных.

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