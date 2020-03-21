Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия

Исторический музей в связи с закрытием учреждения из-за коронавируса предлагает посетителям перейти в онлайн-формат, представляя возможность не только послушать лекции о российской истории и культуре, но и совершить прогулку по залам учреждения в специальном навигаторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.





"Основной информационный ресурс, который предлагает большое количество разнообразного материала – Медиапортал ГИМ. Здесь собраны все актуальные видеоматериалы, которые широко освещают деятельность музея: лекции, экскурсии по выставкам и фондам музея, записи научных конференций, передачи и фильмы о коллекциях Исторического музея, выпущенные редакцией Медиапортала и российскими телеканалами", - сказано в сообщении.

Кроме того, все желающие могут совершить прогулку по залам ГИМ, перейдя на страницу навигатора по экспозиции, а найти конкретный предмет из коллекции музея поможет специализированный электронный каталог, включающий более 800 тысяч экспонатов.