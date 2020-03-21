Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Ciro De Luca / Reuters

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет. Об этом пишет Sky News со ссылкой на медиков и Всемирную организацию здравоохранения.

По заявлению ВОЗ, молодые люди не могут считаться «неуязвимыми» и также имеют шансы скончаться или подвергнуться продолжительному лечению в госпитале, если заразятся коронавирусом.

В итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания, приводит слова главы отделения Антонио Песенти (Dr Antonio Pesenti) Sky News.

Медик подчеркнул, что половина пациентов в его отделении — пожилые люди, которым более 65 лет; однако остальная половина — это люди моложе этого возраста, и среди них есть те, кому 20 и 30 лет. Тем не менее Песенти признал, что у молодых вероятность выжить выше.

По информации издания, в Италии четверть из 28 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 50 лет.

Ранее 21 марта российская телеведущая Елена Малышева дала свое объяснение рекордному среди европейских стран распространению коронавируса в Италии. По ее словам, виной стала халатность: Италия закрыла границы для туристов и начала проверять въезжающих только в начале марта — спустя два месяца после того, как Китай объявил о новой инфекции.

По последним данным, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу, свыше 3,4 тысячи человек умерли. Таким образом, Италия обогнала Китай по числу жертв от коронавируса.