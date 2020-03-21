Эксперт: поправки в Конституцию исключат давление на Россию со стороны Запада

Поправки в Конституцию помогут оградить Россию от внешнего давления в условиях снижения цен на нефть из-за коронавируса. Такое мнение в беседе с Ruposters высказал юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

"Мировой кризис, снижение цен на нефть в результате эпидемии коронавируса напомнило историю распада СССР, когда также случился обвал цен на углеводороды. Разумеется, Запад использовал внутреннюю нестабильность, что повлекло развал страны. И сейчас наша страна мешает отдельным "партнерам" – так, постоянно озвучиваются территориальные претензии со стороны сопредельных государств – и не исключено, что например объявление Украины о закрытии Крыма будет поддержано Западом под предлогом борьбы с коронавирусом", - отметил юрист.

Как считает Илья Ремесло, именно для пресечения этих сценариев и нужны изменения в Конституцию, касающиеся запрета на отчуждение территорий и приоритет Конституции над международным правом.