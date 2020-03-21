Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Эстонский премьер-министр Юри Ратас утвердил распоряжение, которое смягчает ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией, пишет err.ee.
Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать латвийско-эстонскую границу разрешат только тем людям, кто не имеет симптомов заболевания. Целью изменений названо «смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий».
Добавим, что несколькими днями ранее корреспондент портала «Sputnik Латвия» стал последним на данный момент журналистом, который увидел латвийский город Валка и эстонский город Валга свободными — без пограничников и пунктов КПП.
Но тут, по его словам, выяснилось, что еще и большое число граждан Латвии работает в Эстонии. «Тогда появилось специальное распоряжение, позволяющее проезжать им до места работы и обратно, но со строгой ежедневной проверкой состояния здоровья. Специальное заявление по региону Валга — Валка сделал руководитель чрезвычайного положения Эстонии Юри Ратас. Выдержат ли такой строгий санитарный контроль сами работающие, когда любой чих может быть приравнен к запрету, покажет время», — отмечает Стефанов.
Он добавляет, что Валга и Валка «едва ли не единственные в мире два приграничных города, в которых от полицейских можно было сбежать, просто перейдя на другую сторону дороги, поздороваться с соседом из другой страны, выглянув в окно, и условно нарушить границу, перейдя через реку Педели, в некоторых местах больше похожую на ручей».