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Новости » Политика » Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Эстонский премьер-министр Юри Ратас утвердил распоряжение, которое смягчает ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией, пишет err.ee.

Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать латвийско-эстонскую границу разрешат только тем людям, кто не имеет симптомов заболевания. Целью изменений названо «смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий».

Добавим, что несколькими днями ранее корреспондент портала «Sputnik Латвия» стал последним на данный момент журналистом, который увидел латвийский город Валка и эстонский город Валга свободными — без пограничников и пунктов КПП.

«Местные жители свободно ходили на работу из Латвии в Эстонию и обратно и закупались друг у друга в магазинах. Теперь пускают только к супругу или супруге, или до места работы, но со строгим медицинским контролем. Введение карантина в балтийских государствах из-за эпидемии коронавируса ударило по жителям латвийского города Валка и эстонского Валга больнее всего. Ведь здесь государственная граница петляет по улицам двух населенных пунктов. Границу вновь восстановили, но без права пересекать ее даже по паспорту ни с одной, ни с другой стороны. Исключения сделали только для жителей Валки и Валги. Они касаются дипломатов, водителей фур с продовольствием и другими товарами, и супругов, если муж или жена являются гражданами второй страны и находятся там», — пишет журналист Алексей Стефанов.

Но тут, по его словам, выяснилось, что еще и большое число граждан Латвии работает в Эстонии. «Тогда появилось специальное распоряжение, позволяющее проезжать им до места работы и обратно, но со строгой ежедневной проверкой состояния здоровья. Специальное заявление по региону Валга — Валка сделал руководитель чрезвычайного положения Эстонии Юри Ратас. Выдержат ли такой строгий санитарный контроль сами работающие, когда любой чих может быть приравнен к запрету, покажет время», — отмечает Стефанов.

Он добавляет, что Валга и Валка «едва ли не единственные в мире два приграничных города, в которых от полицейских можно было сбежать, просто перейдя на другую сторону дороги, поздороваться с соседом из другой страны, выглянув в окно, и условно нарушить границу, перейдя через реку Педели, в некоторых местах больше похожую на ручей».


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Добавлено: 21 мар 2020 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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