«Это не Татьяна!» – сильно располневшую Догилеву не узнали поклонники

Актриса поделилась фотографией со съемок, которая вызвала удивление со стороны публики. Почитатели Догилевой не могут смириться с тем, что внешность звезды сильно изменилась за последние годы.

Новые кадры 63-летней Татьяны Догилевой появились в Сети несколько часов назад. Артистка опубликовала совместный снимок с режиссером Евгением Гришковцом, с которым она общается в перерыве на съемках сериала «Обычная женщина-2». Коллеги готовятся к рабочему процессу на одной из московских улиц, держа в руках стаканчики с кофе.

Однако мало кто смог узнать актрису на фотографии. По мнению подписчиков звезды, она стала совершенно не похожа на себя. Догилева сильно поправилась и перестала быть узнаваемой. «Это не Татьяна!», «Это точно Догилева? Очень сильно изменилась», «Просто не верится... Конечно, мы все не молодеем, но Татьяна Анатольевна совсем другая стала», — прокомментировали снимок неравнодушные.

К слову, нашлись и те, кто встал на защиту любимой артистки. Некоторые отметили, что для своего возраста Догилева выглядит просто отлично. Другие же предположили, что актриса специально набрала вес для новой роли.

Отметим, что это не первый раз, когда Татьяну Анатольевну не признают поклонники. 20 лет назад актриса решилась на пластическую операцию, после которой ее лицо потеряло привычные очертания. Тогда Догилева сделала круговую подтяжку лица, но операция оказалась довольно сложной. После пережитого опыта артистка решила навсегда закрыть тему хирургических вмешательств во внешность.

А несколько лет назад актриса призналась, что ее физическое состояние не позволяет вести активную профессиональную деятельность. «Я не хочу убиваться на работе. Если мне приносит удовольствие два съемочных дня в месяц или три, пусть лучше будет это. Я никогда не впрягусь ни в какую большую работу. Я хочу заниматься тем, чем я хочу и чем могу. У меня не сильно хорошее здоровье», — уверяла Татьяна Анатольевна.

Тем не менее, поклонники звезды надеятся — несмотря на все трудности, легендарная артистка не уйдет со сцены. Зрители желают Догилевой процветания и продолжают восхищаться ее талантом.

Фото: Legion-Media, социальные сети