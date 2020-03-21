Показать меню
Актуально
Центробанк сохранил ключевую ставку Центробанк сохранил ключевую ставку Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео) Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok За Россией признали особый путь в выходе из кризиса За Россией признали особый путь в выходе из кризиса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса Лимонова похоронили Лимонова похоронили Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, говоря, что их не купить в аптеке, – верх цинизма» Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей В Подмосковье горит склад алюминиевого завода В Подмосковье горит склад алюминиевого завода Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину
Новости » Главные новости » Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19

Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19

Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства указал на важность предоставления гражданам "своевременной, всеобъемлющей и достоверной информации" о распространении коронавируса и мерах, предпринимаемых против распространения эпидемии. По мнению главы государства, это является весьма эффективным действенным средством против вбросов, которые могут простимулировать панические настроения среди населения.

Борьба с фейками

Вбросов о ситуации с коронавирусом, как показывает статистика, очень много: фейковые сообщения об эпидемиологической обстановке активно распространяются в мессенджерах и соцсетях, неподготовленные к такой ситуации участники чатов начинают ее рассылать по своим знакомым и таким образом информация за короткий промежуток времени способна охватить огромную аудиторию. Занимаются такими вбросами не только злоумышленники, но и просто безответственные граждане. Не остаются в стороне и некоторые СМИ, которые позволяют себе ради повышения посещаемости публиковать недостоверную информацию, пренебрегая фактчекингом.

К примеру, Роскомнадзор и Генеральная прокуратура РФ сообщили 20 марта, что ряду отечественных ресурсов предписано удалить недостоверную информацию со своих страниц. Кроме этого, Роскомнадзор намерен применить к этим изданиям меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Стоит отметить, что бороться с фейками самыми жесткими методами никогда не будет лишним, поскольку насыщение информационного фона недостоверной и пугающей информацией может вызвать панику. Что, в свою очередь, может повлечь самые печальные последствия для всех. Именно поэтому борьба с вбросами сегодня является важной задачей не только для государства, но и для всего интернет-сообщества страны.

Радует, что запрос от общества и власти на достоверную информацию и своевременное информирование в условиях непростой ситуации с коронавирусной инфекцией в мире услышали уже многие отечественные СМИ. На крупных новостных сайтах страны созданы специальные разделы, в которых выкладывается информация из оперативных штабов в Москве и регионах.

Инструменты, запущенные Яндексом

В стороне не остались и ИТ-компании. К примеру, за короткое время лидером в борьбе с фейками о коронавирусе стал Яндекс - крупнейшая российская интернет-компания.

В поиске по актуальным новостям этого поисковика создан информационный блок с данными о распространении коронавируса и другой полезной информацией. Блок полезные советы, ответы экспертов по теме и постоянно обновляемую достоверную информацию о количестве заболевших и выздоровевших россиян. Информация получена из Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с распространением вируса, созданных в регионах.

Кроме этого, на главной странице Яндекса есть блок, ведущий на сервис Яндекс.Чаты, в которых открыты информационные каналы оперштабов. Любой пользователь (в зависимости от своего местоположения) всего за доли секунды может получить необходимую информацию по ситуации с Covid-19. Яндекс отображает ссылки такие данные приоритетно.

Свои каналы на платформе Яндекса завели оперштабы Москвы, Новосибирской, Кемеровской, Самарской, Липецкой областей, а также Краснодарский край. На столичный канал подписано уже более 90 тысяч человек.

В сервисе Яндекс.Новости появилась рубрика “Коронавирус”. В ней содержится вся информация из достоверных источников: СМИ и агентстсв с лицензией Роскомнадзора. Инструмент очень удобен для блогеров и сотрудников редакций как средство для фактчекинга.

На простом информировании населения о ситуации Яндекс останавливаться не стал. На своей перспективной платформе быстрых ответов «Яндекс.Кью» официальные представители ведомственных организаций, врачи и другие эксперты отвечают на вопросы пользователей обо всем, что касается коронавируса. Теперь практически каждый может задать вопрос специалисту и практически мгновенно получить экспертный ответ или профессиональную консультацию специалиста.


Яндекс также опубликовал интерактивную онлайн-карту мира, на которой показано распространение коронавируса в мире и в России. Данные получены от проверенных источников: Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США.

Немало Яндекс делает и для борьбы с фейками и недостоверной информации. В частности, на платформе Яндекс.Дзен реализован автоматический алгоритм, который отсеивает и блокирует фейки о ситуации с коронавирусом в России и мире.


Материалы по теме:

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Генконсул в Китае рассказал об обстановке в регионе из-за коронавируса
Путин обратился к нации из-за коронавируса
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
Добавлено: 21 мар 2020 в 18:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Центробанк сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку

20 мар 20:14Экономика
Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6% годовых, хотя в повестку регулятора на фоне пандемии коронавируса, обвала цен на далее..
Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

20 мар 21:35Политика
Литовская Республика подписала несколько соглашений о поставках медицинских средств индивидуальной защиты для медучреждений. Прибытие партий ожидается в ближайшее время, сообщает далее..
Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

21 мар 01:49Украина
В связи с распространением COVID-19 в Украине в субботу, 21 марта, могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в далее..
Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

20 мар 21:14Экономика
© AP Photo / Matthew BrownАгентство Bloomberg сообщило о нежелании России "сдаваться" в нефтяной войне с Саудовской Аравией. В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр далее..
Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

21 мар 02:21Политика
Об опасности глобальной пандемии человечество предупреждали, и не раз. В 2009 году аналитический центр ЦРУ выпустил доклад о глобальных тенденциях до 2025 года, в котором далее..
Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

21 мар 01:35Шоу-бизнес
Видеохостинг TikTok набирает популярность среди подростков, а теперь и у их родителей, потому что последние пали под натиском первых, присоединившись к повальному увлечению. далее..



Лента новостей
«Евровидение» отменят

Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени

Российский канал отказался наказать критиковавшую поправки в Конституцию ведущую

Wanted: мармеладный скраб и не только в коллекции Acqua di Parma и La DoubleJ

В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза

Медучреждениям России предписано срочно зарегистрировать всех сотрудников

Заболевшая Наталья Бочкарева призналась, что находится на карантине

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы

СМИ: в США вынашивают планы альянса с саудитами против России

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Стало известно о дополнительной поддержке экономики России из-за вируса

«Это не Татьяна!» – сильно располневшую Догилеву не узнали поклонники

Северная Македония вступила в НАТО

МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса

Лунный день сегодня 21 марта 2020 года

В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном

Людмила Артемьева впервые появилась в Сети после ухода из "Сватов"

Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Упавший ковш парализовал 30-летнюю ассистентку на съемках сериала «Бэтвумен»

ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

В Белгороде решили защищаться от коронавируса колокольным звоном

Последние новости
Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 В Киеве введут ограничения на использование общественного транспорта В Киеве введут ограничения на использование общественного транспорта Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат Пожар в на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове локализован Пожар в на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове локализован Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно) Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно) В Харьковской области ввели режим ЧС В Харьковской области ввели режим ЧС Все услуги для самоизолированных россиян собрали на одном сайте Все услуги для самоизолированных россиян собрали на одном сайте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"