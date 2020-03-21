Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства указал на важность предоставления гражданам "своевременной, всеобъемлющей и достоверной информации" о распространении коронавируса и мерах, предпринимаемых против распространения эпидемии. По мнению главы государства, это является весьма эффективным действенным средством против вбросов, которые могут простимулировать панические настроения среди населения.

Борьба с фейками

Вбросов о ситуации с коронавирусом, как показывает статистика, очень много: фейковые сообщения об эпидемиологической обстановке активно распространяются в мессенджерах и соцсетях, неподготовленные к такой ситуации участники чатов начинают ее рассылать по своим знакомым и таким образом информация за короткий промежуток времени способна охватить огромную аудиторию. Занимаются такими вбросами не только злоумышленники, но и просто безответственные граждане. Не остаются в стороне и некоторые СМИ, которые позволяют себе ради повышения посещаемости публиковать недостоверную информацию, пренебрегая фактчекингом.

К примеру, Роскомнадзор и Генеральная прокуратура РФ сообщили 20 марта, что ряду отечественных ресурсов предписано удалить недостоверную информацию со своих страниц. Кроме этого, Роскомнадзор намерен применить к этим изданиям меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Стоит отметить, что бороться с фейками самыми жесткими методами никогда не будет лишним, поскольку насыщение информационного фона недостоверной и пугающей информацией может вызвать панику. Что, в свою очередь, может повлечь самые печальные последствия для всех. Именно поэтому борьба с вбросами сегодня является важной задачей не только для государства, но и для всего интернет-сообщества страны.

Радует, что запрос от общества и власти на достоверную информацию и своевременное информирование в условиях непростой ситуации с коронавирусной инфекцией в мире услышали уже многие отечественные СМИ. На крупных новостных сайтах страны созданы специальные разделы, в которых выкладывается информация из оперативных штабов в Москве и регионах.

Инструменты, запущенные Яндексом

В стороне не остались и ИТ-компании. К примеру, за короткое время лидером в борьбе с фейками о коронавирусе стал Яндекс - крупнейшая российская интернет-компания.

В поиске по актуальным новостям этого поисковика создан информационный блок с данными о распространении коронавируса и другой полезной информацией. Блок полезные советы, ответы экспертов по теме и постоянно обновляемую достоверную информацию о количестве заболевших и выздоровевших россиян. Информация получена из Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с распространением вируса, созданных в регионах.

Кроме этого, на главной странице Яндекса есть блок, ведущий на сервис Яндекс.Чаты, в которых открыты информационные каналы оперштабов. Любой пользователь (в зависимости от своего местоположения) всего за доли секунды может получить необходимую информацию по ситуации с Covid-19. Яндекс отображает ссылки такие данные приоритетно.

Свои каналы на платформе Яндекса завели оперштабы Москвы, Новосибирской, Кемеровской, Самарской, Липецкой областей, а также Краснодарский край. На столичный канал подписано уже более 90 тысяч человек.

В сервисе Яндекс.Новости появилась рубрика “Коронавирус”. В ней содержится вся информация из достоверных источников: СМИ и агентстсв с лицензией Роскомнадзора. Инструмент очень удобен для блогеров и сотрудников редакций как средство для фактчекинга.

На простом информировании населения о ситуации Яндекс останавливаться не стал. На своей перспективной платформе быстрых ответов «Яндекс.Кью» официальные представители ведомственных организаций, врачи и другие эксперты отвечают на вопросы пользователей обо всем, что касается коронавируса. Теперь практически каждый может задать вопрос специалисту и практически мгновенно получить экспертный ответ или профессиональную консультацию специалиста.





Яндекс также опубликовал интерактивную онлайн-карту мира, на которой показано распространение коронавируса в мире и в России. Данные получены от проверенных источников: Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США.

Немало Яндекс делает и для борьбы с фейками и недостоверной информации. В частности, на платформе Яндекс.Дзен реализован автоматический алгоритм, который отсеивает и блокирует фейки о ситуации с коронавирусом в России и мире.