Показать меню
Актуально
Центробанк сохранил ключевую ставку Центробанк сохранил ключевую ставку Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео) Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok За Россией признали особый путь в выходе из кризиса За Россией признали особый путь в выходе из кризиса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса Лимонова похоронили Лимонова похоронили Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, говоря, что их не купить в аптеке, – верх цинизма» Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей В Подмосковье горит склад алюминиевого завода В Подмосковье горит склад алюминиевого завода Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину
Новости » Шоу-бизнес » Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно)

Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно)

Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно)

Коронавирус убивает не только людей, но и кино, стриминговые сервисы дарят бесплатную подписку, а в графике сериальных премьер — сразу несколько ожидаемых вещей. Рассказываем обо всем по порядку!

1. Эффект коронавируса: кино — все (почти)

Пандемия коронавируса ударила по отраслям, которые, казалось бы, находились в полной безопасности: можно ли было еще два месяца назад представить, что люди массово перестанут летать самолетами и ходить в кинотеатры? Однако режим самоизоляции и требование властей или совести оставаться дома и избегать скопления людей во избежание рапространения крайне прыткого заболевания сделали свое дело — самолеты и кинотеатры опустели.

В некоторых странах кинотеатры уже закрыты, в некоторых введены ограничения — продают не более 50 билетов на сеанс и так, чтобы зрители сидели на приличном расстоянии друг от друга. В Санкт-Петербурге кинотеатры уже закрылись — пока до 30 апреля. Видимо, на очереди Москва.

Больно ударил коронавирус и по кинопроизводству: огромное количество проектов заморожено — съемки перенесены на несколько месяцев, а то и на целый год вперед. График премьер тоже сдвинулся — новый "Джеймс Бонд", диснеевская обновленная версия "Мулана", продолжение "Тихого места" и еще ряд крупных проектов перенесены на неопределенное время, о чем горюют и киноманы, и прокатчики, с ужасом начинающие подсчитывать убытки (полный список отмененных премьер можно посмотреть здесь).


Дэниел Крейг в фильме "Не время умирать"

Титан тоже пал: Каннский кинофестиваль, который должен был пройти во Франции с 12 по 23 мая, перенесен на неопределенное время — пока что на конец июня, но и эти даты, скорее всего, будут изменены. Сейчас эксперты строят теории, как вся эта ситуация повлияет на индустрию и что будет, например, с "Оскаром" в 2021 году.

И только Московский международный кинофестиваль под предводительством Никиты Михалкова пока держит бастион — никаких объявлений о переносе киносмотра, который должен состояться в российской столице уже в конце апреля, пока нет.


2. Онлайн-кинотеатры стали бесплатными

Но есть и хорошие новости: карантин — идеальная ситуация для стриминговых сервисов, которые именно сейчас могут расширить свою аудиторию. Понимая это, а также, разумеется, выражая поддержку всем в это непростое время, многие онлайн-кинотеатры на этот период сделали подписку бесплатной. Перечислим российские.

Cервис Okko предлагает бесплатный пакет "Оптимум", правда, всего на две недели. Чтобы получить подписку, надо написать в телеграме боту @Okkobro_bot.

Онлайн-кинотеатр Premier, где проходили премьеры таких народных хитов, как "Домашний арест" и "Звоните ДиКаприо!", тоже распахнул свои виртуальные двери для всех бесплатно — чтобы посмотреть весь контент, созданный холдингом "Газпром-Медиа", нужно зарегистрироваться в приложении и обновить его до актуальной версии.


Оформить почти бесплатный месяц подписки можно и на видеосервисе ivi — за символический один рубль. Акция действует до 15 апреля — и только для новых пользователей. Можно будет посмотреть более 80 000 фильмов и сериалов, причем в максимальном качестве и без рекламы.

Щедрее всех оказался онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD": здесь бесплатный доступ предоставляют и старым, и новым пользователям — и до конца апреля. Волшебный промокод — POKAVSEDOMA.

Щедро выступил и видеосервис More.tv — тут дарят месяц бесплатной подписки, но только новым пользователям (впрочем, как обойти это ограничение, всем понятно). Чтобы смотреть сериалы "Моя гениальная подруга", "Рассказ служанки", "Филатов", "Великолепный век", "Гоморру" а также множество фильмов и телепрограмм, надо зарегистрироваться на сайте и ввести промокод SIDIMDOMA. Акция действует до конца апреля.


"Моя гениальная подруга"

Кстати, такой же промокод — sidimdoma — у видеосервиса Start, правда, всего на две недели. И этого времени с лихвой хватит, чтобы посмотреть на голую смелую Дарью Мороз в "Содержанках", второй сезон которых как раз закончился на этой неделе.

Подарок тем, кто на карантине, сделал и онлайн-кинотеатр Центра документального кино Nonfiction.film — знаковое документальное кино, фильмы из списка премии "Оскар" и международных фестивалей можно будет смотреть бесплатно целый месяц. Нужно всего лишь до 22 марта активировать промокод SYSOEVFM.

И это мы еще не перечисляем все театры и культурные заведения, подарившие доступ к своим трансляциям и открывшие свои архивы!

3. В эфир выходит "Колл-центр" — один из самых ожидаемых сериалов года

Творческий и романтический дуэт сценаристов и режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (чей фильм "Человек, который удивил всех" с Евгением Цыгановым получил премию в особой секции на Венецианском кинофестивале — 2018) готовится покорять телевизионные рейтинги — психологическим триллером "Колл-центр".

Завязка такая: в колл-центре магазина для взрослых раздается звонок, и неизвестный сообщает, что в офисе заложена бомба, которая взорвется через 8 часов, если все сотрудники не начнут выполнять требования таинственных Мамы и Папы. Эти двое знают о жизни 12 заложников все до мельчайших подробностей и планируют узнать еще больше — с помощью психологического террора и жестоких манипуляций.


В сериале всего восемь серий — по каждой на один час времени, отведенного до взрыва. Каждый эпизод — личная история страха, каждый — в своем жанре: триллер, драма, хоррор.

Создатели говорят, что проект отражает "сумму всех страхов современного общества", а в телеграм-каналах тем временем обсуждают попавшую в сеть сцену с обнаженным Павлом Табаковым (нет, не такую, как у Кристины Асмус), который сыграл в сериале одну из главных ролей. Среди других артистов здесь заняты Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова.

Премьера — 23 марта на ТНТ и на PREMIER (самое время оформить "карантинную" подписку!).

4. Новые кадры со Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная Вдова"

В сети появились новые кадры из фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли — эксклюзивный репортаж был опубликован в издании Empire. На снимках – сама Йоханссон, а также ее напарники по фантастическому боевику: Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.

Напомним, по сюжету героине Скарлетт, Наташе Романофф, предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым и вспомнить то, что с ней было до ее присоединения к команде Мстителей. Конечно, были там сплошные проблемы — их и придется решать.

Когда мы все это увидим на экране, сложно даже представить: из-за пандемии коронавируса премьера ленты перенесена на неопределенный срок.


5. Вышел трейлер сериала "Беги", который продюсирует Фиби "Дрянь" Уоллер-Бридж

Что может быть лучше на карантине, чем новый сериал от Фиби Уоллер-Бридж, придумавшей суперхитовую "Дрянь"? Знаем, лучше может быть только отсутствие карантина, но пока бой с коронавирусом еще не окончен, приходится искать другие виды досуга в самоизоляции (читайте нашу афишу). И сериал "Беги" (Run), кажется, может стать отличным выбором.

В центре сюжета — Руби и Билли, которые когда-то были влюблены в друг друга. В те далекие времена они заключили договор: если один из них пришлет другому сообщение "Беги", то второй бросит все — налаженную жизнь, работу, партнера, — и отправится вместе с первым в путешествие через всю Америку. И неважно, сколько времени пройдет и что они будут чувствовать друг к другу. Спустя 17 лет Руби получает такое сообщение — и решает рискнуть. Но, кажется, толкают ее на это далеко не сентиментальные чувства к бывшему бойфренду...

Продюсером сериала выступила уже упомянутая Уоллер-Бридж — на пару с соратницей Вики Джонс, с которой Фиби в том числе работала над другим популярным шоу, "Убивая Еву". Режиссерами стали Натали Бэйли и Кейт Дэннис, а в главных ролях — Меррит Уивер и Донал Глисон.

Премьера — 12 апреля. Очень ждем!


6. Михаил Зыгарь и Нателла Крапивина снимают сериал о Ельцине и 90-х

Журналист, писатель и автор наших любимых онлайн-проектов "1917. Свободная история", "1968. Digital" и "Мобильный Художественный Театр" Михаил Зыгарь снимает сериал — по своей книге и вместе с Нателлой Крапивиной, продюсером и близкой подругой Светланы Лободы.

Книга "Сердечный приступ" в жанре нон-фикшн, по мотивам которой снимается проект, выйдет осенью 2020 года, а сам сериал — в середине 2021-го.

В центре сюжета — лихие 90-е, и их кульминационный момент — президентские выборы 1996 года. Юному поколению поверить в это будет сложно, но выбирали тогда не Владимира Путина, а Бориса Ельцина — он и окажется одним из главных героев повествования.

Чтобы все контролировать самим, Зыгарь и Крапивина специально для производства сериала открыли кинокомпанию "Вейк Ап Продакшен". Оба выступят продюсерами сериала, кто режиссер — пока неизвестно.

В производстве поможет и команда онлайн-кинотеатра "Кинопоиск HD", где и состоится впоследствии эксклюзивная премьера проекта.


7. Новая платформа для блогеров

Ютьюб, подвинься! "Яндекс. Эфир" открывает свою площадку для размещения профессионального видеоконтента. Раньше платформа в основном показывала традиционный для телеэфира контент (телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные трансляции, музыкальные клипы и т. д.), но в последнее время, уступив веяниям XXI века, привлекла и топовых блогеров — Настю Ивлееву, Юлию Высоцкую и других.

Дальше — больше: теперь предложить свое видео в "Эфир" смогут все, кто создает видеоконтент высокого качества. Лучший контент покажут в тематических каналах и, может быть, даже на главной странице "Яндекса": авторы шоу и блогеры получат доступ к многомиллионной аудитории сервиса. Конечно, все ролики будут проходить модерацию.

Нововведение затронет и "Яндекс. Дзен": лучшие видео оттуда будут автоматически попадать в "Эфир".


Материалы по теме:

Такое кино: Выпуск №176 - 19.08.2017
Голодец опровергла обсуждение в кабмине сборов с билетов в кино
С 1 августа в Москве заработают 30 бесплатных летних кинотеатров
Россияне продолжают ходить в кино в кризис
Добавлено: 21 мар 2020 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Центробанк сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку

20 мар 20:14Экономика
Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6% годовых, хотя в повестку регулятора на фоне пандемии коронавируса, обвала цен на далее..
Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

20 мар 21:35Политика
Литовская Республика подписала несколько соглашений о поставках медицинских средств индивидуальной защиты для медучреждений. Прибытие партий ожидается в ближайшее время, сообщает далее..
Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

21 мар 01:49Украина
В связи с распространением COVID-19 в Украине в субботу, 21 марта, могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в далее..
Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

20 мар 21:14Экономика
© AP Photo / Matthew BrownАгентство Bloomberg сообщило о нежелании России "сдаваться" в нефтяной войне с Саудовской Аравией. В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр далее..
Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

21 мар 02:21Политика
Об опасности глобальной пандемии человечество предупреждали, и не раз. В 2009 году аналитический центр ЦРУ выпустил доклад о глобальных тенденциях до 2025 года, в котором далее..
Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

21 мар 01:35Шоу-бизнес
Видеохостинг TikTok набирает популярность среди подростков, а теперь и у их родителей, потому что последние пали под натиском первых, присоединившись к повальному увлечению. далее..



Лента новостей
«Евровидение» отменят

Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени

Российский канал отказался наказать критиковавшую поправки в Конституцию ведущую

Wanted: мармеладный скраб и не только в коллекции Acqua di Parma и La DoubleJ

В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза

Медучреждениям России предписано срочно зарегистрировать всех сотрудников

Заболевшая Наталья Бочкарева призналась, что находится на карантине

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы

СМИ: в США вынашивают планы альянса с саудитами против России

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Стало известно о дополнительной поддержке экономики России из-за вируса

«Это не Татьяна!» – сильно располневшую Догилеву не узнали поклонники

Северная Македония вступила в НАТО

МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса

Лунный день сегодня 21 марта 2020 года

В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном

Людмила Артемьева впервые появилась в Сети после ухода из "Сватов"

Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Упавший ковш парализовал 30-летнюю ассистентку на съемках сериала «Бэтвумен»

ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

В Белгороде решили защищаться от коронавируса колокольным звоном

Последние новости
Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о Карта распространения и достоверные новости: как Яндекс помогает властям информировать россиян о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 В Киеве введут ограничения на использование общественного транспорта В Киеве введут ограничения на использование общественного транспорта Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат Пожар в на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове локализован Пожар в на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове локализован Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно) Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно) В Харьковской области ввели режим ЧС В Харьковской области ввели режим ЧС Все услуги для самоизолированных россиян собрали на одном сайте Все услуги для самоизолированных россиян собрали на одном сайте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"