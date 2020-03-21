Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно)

Коронавирус убивает не только людей, но и кино, стриминговые сервисы дарят бесплатную подписку, а в графике сериальных премьер — сразу несколько ожидаемых вещей. Рассказываем обо всем по порядку!

1. Эффект коронавируса: кино — все (почти)

Пандемия коронавируса ударила по отраслям, которые, казалось бы, находились в полной безопасности: можно ли было еще два месяца назад представить, что люди массово перестанут летать самолетами и ходить в кинотеатры? Однако режим самоизоляции и требование властей или совести оставаться дома и избегать скопления людей во избежание рапространения крайне прыткого заболевания сделали свое дело — самолеты и кинотеатры опустели.

В некоторых странах кинотеатры уже закрыты, в некоторых введены ограничения — продают не более 50 билетов на сеанс и так, чтобы зрители сидели на приличном расстоянии друг от друга. В Санкт-Петербурге кинотеатры уже закрылись — пока до 30 апреля. Видимо, на очереди Москва.

Больно ударил коронавирус и по кинопроизводству: огромное количество проектов заморожено — съемки перенесены на несколько месяцев, а то и на целый год вперед. График премьер тоже сдвинулся — новый "Джеймс Бонд", диснеевская обновленная версия "Мулана", продолжение "Тихого места" и еще ряд крупных проектов перенесены на неопределенное время, о чем горюют и киноманы, и прокатчики, с ужасом начинающие подсчитывать убытки (полный список отмененных премьер можно посмотреть здесь).





Дэниел Крейг в фильме "Не время умирать"

Титан тоже пал: Каннский кинофестиваль, который должен был пройти во Франции с 12 по 23 мая, перенесен на неопределенное время — пока что на конец июня, но и эти даты, скорее всего, будут изменены. Сейчас эксперты строят теории, как вся эта ситуация повлияет на индустрию и что будет, например, с "Оскаром" в 2021 году.

И только Московский международный кинофестиваль под предводительством Никиты Михалкова пока держит бастион — никаких объявлений о переносе киносмотра, который должен состояться в российской столице уже в конце апреля, пока нет.





2. Онлайн-кинотеатры стали бесплатными

Но есть и хорошие новости: карантин — идеальная ситуация для стриминговых сервисов, которые именно сейчас могут расширить свою аудиторию. Понимая это, а также, разумеется, выражая поддержку всем в это непростое время, многие онлайн-кинотеатры на этот период сделали подписку бесплатной. Перечислим российские.

Cервис Okko предлагает бесплатный пакет "Оптимум", правда, всего на две недели. Чтобы получить подписку, надо написать в телеграме боту @Okkobro_bot.

Онлайн-кинотеатр Premier, где проходили премьеры таких народных хитов, как "Домашний арест" и "Звоните ДиКаприо!", тоже распахнул свои виртуальные двери для всех бесплатно — чтобы посмотреть весь контент, созданный холдингом "Газпром-Медиа", нужно зарегистрироваться в приложении и обновить его до актуальной версии.





Оформить почти бесплатный месяц подписки можно и на видеосервисе ivi — за символический один рубль. Акция действует до 15 апреля — и только для новых пользователей. Можно будет посмотреть более 80 000 фильмов и сериалов, причем в максимальном качестве и без рекламы.

Щедрее всех оказался онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD": здесь бесплатный доступ предоставляют и старым, и новым пользователям — и до конца апреля. Волшебный промокод — POKAVSEDOMA.

Щедро выступил и видеосервис More.tv — тут дарят месяц бесплатной подписки, но только новым пользователям (впрочем, как обойти это ограничение, всем понятно). Чтобы смотреть сериалы "Моя гениальная подруга", "Рассказ служанки", "Филатов", "Великолепный век", "Гоморру" а также множество фильмов и телепрограмм, надо зарегистрироваться на сайте и ввести промокод SIDIMDOMA. Акция действует до конца апреля.





"Моя гениальная подруга"

Кстати, такой же промокод — sidimdoma — у видеосервиса Start, правда, всего на две недели. И этого времени с лихвой хватит, чтобы посмотреть на голую смелую Дарью Мороз в "Содержанках", второй сезон которых как раз закончился на этой неделе.

Подарок тем, кто на карантине, сделал и онлайн-кинотеатр Центра документального кино Nonfiction.film — знаковое документальное кино, фильмы из списка премии "Оскар" и международных фестивалей можно будет смотреть бесплатно целый месяц. Нужно всего лишь до 22 марта активировать промокод SYSOEVFM.

И это мы еще не перечисляем все театры и культурные заведения, подарившие доступ к своим трансляциям и открывшие свои архивы!

3. В эфир выходит "Колл-центр" — один из самых ожидаемых сериалов года

Творческий и романтический дуэт сценаристов и режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (чей фильм "Человек, который удивил всех" с Евгением Цыгановым получил премию в особой секции на Венецианском кинофестивале — 2018) готовится покорять телевизионные рейтинги — психологическим триллером "Колл-центр".

Завязка такая: в колл-центре магазина для взрослых раздается звонок, и неизвестный сообщает, что в офисе заложена бомба, которая взорвется через 8 часов, если все сотрудники не начнут выполнять требования таинственных Мамы и Папы. Эти двое знают о жизни 12 заложников все до мельчайших подробностей и планируют узнать еще больше — с помощью психологического террора и жестоких манипуляций.





В сериале всего восемь серий — по каждой на один час времени, отведенного до взрыва. Каждый эпизод — личная история страха, каждый — в своем жанре: триллер, драма, хоррор.

Создатели говорят, что проект отражает "сумму всех страхов современного общества", а в телеграм-каналах тем временем обсуждают попавшую в сеть сцену с обнаженным Павлом Табаковым (нет, не такую, как у Кристины Асмус), который сыграл в сериале одну из главных ролей. Среди других артистов здесь заняты Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова.

Премьера — 23 марта на ТНТ и на PREMIER (самое время оформить "карантинную" подписку!).

4. Новые кадры со Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная Вдова"

В сети появились новые кадры из фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли — эксклюзивный репортаж был опубликован в издании Empire. На снимках – сама Йоханссон, а также ее напарники по фантастическому боевику: Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.

Напомним, по сюжету героине Скарлетт, Наташе Романофф, предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым и вспомнить то, что с ней было до ее присоединения к команде Мстителей. Конечно, были там сплошные проблемы — их и придется решать.

Когда мы все это увидим на экране, сложно даже представить: из-за пандемии коронавируса премьера ленты перенесена на неопределенный срок.





5. Вышел трейлер сериала "Беги", который продюсирует Фиби "Дрянь" Уоллер-Бридж

Что может быть лучше на карантине, чем новый сериал от Фиби Уоллер-Бридж, придумавшей суперхитовую "Дрянь"? Знаем, лучше может быть только отсутствие карантина, но пока бой с коронавирусом еще не окончен, приходится искать другие виды досуга в самоизоляции (читайте нашу афишу). И сериал "Беги" (Run), кажется, может стать отличным выбором.

В центре сюжета — Руби и Билли, которые когда-то были влюблены в друг друга. В те далекие времена они заключили договор: если один из них пришлет другому сообщение "Беги", то второй бросит все — налаженную жизнь, работу, партнера, — и отправится вместе с первым в путешествие через всю Америку. И неважно, сколько времени пройдет и что они будут чувствовать друг к другу. Спустя 17 лет Руби получает такое сообщение — и решает рискнуть. Но, кажется, толкают ее на это далеко не сентиментальные чувства к бывшему бойфренду...

Продюсером сериала выступила уже упомянутая Уоллер-Бридж — на пару с соратницей Вики Джонс, с которой Фиби в том числе работала над другим популярным шоу, "Убивая Еву". Режиссерами стали Натали Бэйли и Кейт Дэннис, а в главных ролях — Меррит Уивер и Донал Глисон.

Премьера — 12 апреля. Очень ждем!





6. Михаил Зыгарь и Нателла Крапивина снимают сериал о Ельцине и 90-х

Журналист, писатель и автор наших любимых онлайн-проектов "1917. Свободная история", "1968. Digital" и "Мобильный Художественный Театр" Михаил Зыгарь снимает сериал — по своей книге и вместе с Нателлой Крапивиной, продюсером и близкой подругой Светланы Лободы.

Книга "Сердечный приступ" в жанре нон-фикшн, по мотивам которой снимается проект, выйдет осенью 2020 года, а сам сериал — в середине 2021-го.

В центре сюжета — лихие 90-е, и их кульминационный момент — президентские выборы 1996 года. Юному поколению поверить в это будет сложно, но выбирали тогда не Владимира Путина, а Бориса Ельцина — он и окажется одним из главных героев повествования.

Чтобы все контролировать самим, Зыгарь и Крапивина специально для производства сериала открыли кинокомпанию "Вейк Ап Продакшен". Оба выступят продюсерами сериала, кто режиссер — пока неизвестно.

В производстве поможет и команда онлайн-кинотеатра "Кинопоиск HD", где и состоится впоследствии эксклюзивная премьера проекта.





7. Новая платформа для блогеров

Ютьюб, подвинься! "Яндекс. Эфир" открывает свою площадку для размещения профессионального видеоконтента. Раньше платформа в основном показывала традиционный для телеэфира контент (телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные трансляции, музыкальные клипы и т. д.), но в последнее время, уступив веяниям XXI века, привлекла и топовых блогеров — Настю Ивлееву, Юлию Высоцкую и других.

Дальше — больше: теперь предложить свое видео в "Эфир" смогут все, кто создает видеоконтент высокого качества. Лучший контент покажут в тематических каналах и, может быть, даже на главной странице "Яндекса": авторы шоу и блогеры получат доступ к многомиллионной аудитории сервиса. Конечно, все ролики будут проходить модерацию.

Нововведение затронет и "Яндекс. Дзен": лучшие видео оттуда будут автоматически попадать в "Эфир".