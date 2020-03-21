Коронавирус убивает: в МИД подтвердили третью смерть украинки за границей

Распространения COVID-19 в мире стало причиной того, что по состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса умерли три украинца.

Об этом сказано в сообщении в официальном Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что о смерти третьей украинки в Италии сообщалось ранее, но в МИД эту информацию не подтверждали.

Также в министерстве сообщают, что за рубежом шесть украинцев выздоровели: четверо — в Японии и по одному — в Италии и Польше. А почти 150 находятся на карантине.

«146 граждан Украины находятся на карантине: Польша — 101, Бразилия — 16, Германия — 7, ОАЭ — 3, США — 2, Молдова — 2, Великобритания — 2, Вьетнам — 7, Австралия — 2, Румыния — 1, Куба — 1, Китай — 1, Израиль — 1», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что 15 украинцев проходят лечение. Больше всего — по четыре человека — в Германии и Доминиканской Республике.

Напомним, ранее сообщалось о смерти от коронавируса гражданки Украины Раисы Малышевой. Она работала в Брешии и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Диагноз подтвердили только 12 марта, на следующий день женщина умерла.

Также сообщалось, что в больнице итальянского города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо) 19 марта умерла гражданка Украины 1958 года рождения.

В то же время украинская община в Италии заявила, что с начала вспышки заболевания заразились и умерли от осложнений шесть мигрантов из Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.